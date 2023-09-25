Реєстратор розрахункових операцій: що це таке та хто зобов’язаний використовувати

Коли люди починають вести бізнес, треба правильно все оформити, щоб не було проблем з податками та різними перевірками, зокрема це стосується розрахункових операцій.

Фізичні особи підприємці мають застосовувати розрахунковий реєстратор операцій (РРО) або програмний розрахунковий реєстратор операцій (ПРРО).

1 серпня 2023 року набрав чинності закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану від 30.06.2023 року № 3219-ІХ, який також вносить зміни в частині застосування відповідальності за порушення вимог Закону про РРО.

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Що таке РРО (ПРРО)

Розрахунковий реєстратор операцій (РРО) — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги, що здійснюються за його допомогою. Апарат передає інформацію відповідним фіскальним органам.

Електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо — це все можна вважати РРО.

Існує два вили РРО:

апаратний — звичний для нас касовий апарт;

програмний (ПРРО) — це програмне забезпечення, яке встановлюють на комп’ютер чи гаджет. Воно може виконувати функцію реєстратора операцій.

Що передбачають зміни закону Про Податковий кодекс та оподаткування

Згідно з законом Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, передбачаються такі зміни:

звільнення госпуб’єкта від відповідальності за порушення вимог Закону про РРО, вчинені у період з 01.01.2022 до 01.10.2023. Крім відповідальності за порушення порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти та у сфері організації та проведення азартних ігор;

з 01.10.2023 знову штрафуватимуть за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

З 01.10.2023 від відповідальності за порушення вимог Закону про РРО звільняють госпсуб’єктів (крім порушень порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів), вчинені при продажу товарів/послуг на:

тимчасово окупованих територіях — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій; на територіях активних бойових дій — по дату завершення бойових дій; на територіях можливих бойових дій — по дату припинення можливості бойових дій.

Хто зобов’язаний використовувати РРО

РРО (ПРРО) зобов’язані використовувати ФОП ІІ-ІV груп, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу та ФОП на загальній системі оподаткування.

Винятком є ФОП І групи, ФОП, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, E-banking.

Також винятки існують для ФОП ІІ-ІV груп, які здійснюють торгівлю у селі за таких умов:

річний обсяг доходу на один структурний підрозділ за рік не перевищує 1 млн грн;

торгівля здійснюється не в одному торговельному об’єкті з підакцизними товарами;

СГ не здійснює дистанційну торгівлю товарами;

орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про обов’язкове застосування РРО.

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