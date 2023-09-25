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Реєстратор розрахункових операцій: що це таке та хто зобов’язаний використовувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 08:00
РРО: хто зобов'язаний використовувати у 2023 році
Фото: Pixabay

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