Реєстратор розрахункових операцій: що це таке та хто зобов’язаний використовувати

Коли люди починають вести бізнес, треба правильно все оформити, щоб не було проблем з податками та різними перевірками, зокрема це стосується розрахункових операцій.
Фізичні особи підприємці мають застосовувати розрахунковий реєстратор операцій (РРО) або програмний розрахунковий реєстратор операцій (ПРРО).
1 серпня 2023 року набрав чинності закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану від 30.06.2023 року № 3219-ІХ, який також вносить зміни в частині застосування відповідальності за порушення вимог Закону про РРО.
Ми розповімо, що так РРО та ПРРО та кому обов’язково їх використовувати.
Розрахунковий реєстратор операцій (РРО) — це пристрій, що зберігає інформацію про розрахунки за товари, роботи чи послуги, що здійснюються за його допомогою. Апарат передає інформацію відповідним фіскальним органам.
Електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо — це все можна вважати РРО.
Існує два вили РРО:
Згідно з законом Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, передбачаються такі зміни:
З 01.10.2023 від відповідальності за порушення вимог Закону про РРО звільняють госпсуб’єктів (крім порушень порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів), вчинені при продажу товарів/послуг на:
РРО (ПРРО) зобов’язані використовувати ФОП ІІ-ІV груп, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу та ФОП на загальній системі оподаткування.
Винятком є ФОП І групи, ФОП, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, E-banking.
Винятком є ФОП І групи, ФОП, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, E-banking.
Також винятки існують для ФОП ІІ-ІV груп, які здійснюють торгівлю у селі за таких умов:
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