Выстояли, несмотря на испытания: Forbes назвал 50 лучших работодателей военного времени

Устойчивый и несокрушимый украинский бизнес выдержал вызовы большой войны — обстрелы, разрушения, нарушения логистики, эвакуацию мощностей, работу при отключении света. И выстояли, прежде всего, благодаря смелым и отчаянным работникам.

В Киеве прошел форум журнала Форбс Украина Сверхлюди — о человеческом капитале, о том, как компаниям во время войны удерживать коллективы, вдохновлять людей на победу.

За время полномасштабной войны уровень безработицы в Украине вырос до 26%, как сообщал НБУ в начале этого года.

Полномасштабное вторжение сменило и приоритеты компаний. Вчерашние конкуренты объединились ради общей победы — так случилось и с крупнейшими медиахолдингами Украины.

СЕО StarLightMedia Александр Богуцкий говорит: сейчас все отмечают высокий вклад телемарафона в дух войск. Он считает, что очень много компаний работают на поддержку и победу.

То, что Украина работает, то, что Украина воюет, — это люди. Мотивация сейчас — патриотизм и понимание, что твоя работа в тылу не должна отличаться от фронта, — говорит Богуцкий.

Эти и другие важные факторы оказали существенное влияние на отношение украинцев к своим работодателям и работе в целом. В то же время, компании и их руководство пересмотрели внутреннюю политику и ввели ряд правил, облегчивших жизнь их работникам.

Издание Forbes Ukraine провело исследование совместно с известной платформой поиска работы и определило 50 лучших работодателей военного времени.

Главный редактор издания Forbes Ukraine Борис Давыденко говорит: первый за время войны и самый масштабный рейтинг лучших работодателей Украины стал пощечиной всем ожиданиям, что Украина упадет.

В исследовании приняли участие сотрудники 77 компаний, заполнивших более 100 анкет. В общей сложности издание получило более 28 тысяч анкет. Опрос охватил более четверти процента всех занятых в Украине.

В новом рейтинге лучших работодателей Украины 31 компания сохранила место в топ-50, в том числе шесть — в топ-10.

По словам Forbes, 63% опрошенных сотрудников готовы рекомендовать место своей работы друзьям и родственникам. В то же время, в конце 2021 года таких было на десять процентов меньше.

Также 46% опрошенных считают, что получают заработную плату согласно рыночному предложению. 20% заявили, что получают больше, чем в других компаниях на такой же работе, а 24% — наоборот, меньше. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство компаний, сообщивших о размере заработной платы, сделали это конфиденциально. В лидерах — аутсорсинговые IT-компании со средними зарплатами, порой более 120 тысяч гривен в месяц, — пишут в Forbes.

Список лучших работодателей военного времени

В тройку лидеров вошли не только компании, которые и в прошлом году занимали ведущее место среди других, но и новичок — ІТ-компания Genesis с 87 баллами, занявшая первое место у топ-50 лучших работодателей военного времени.

Второе место заняла компания JTI Украина с общим баллом 83. Третье — Syngenta, с отрывом в один балл, то есть — 82 балла в целом.

В десятку лидеров на рынке труда также вошли компании разных направлений — EPAM Systems, Philip Morris, Ciklum, Corteva Agriscience, Intellias, Украинская оборонная промышленность и SoftServe соответственно.

Кстати, именно Укроборонпром сейчас предлагает много открытых мест для работы — около 3500.

Среди других компаний из топ-50 наибольшее количество карьерных возможностей предлагают: Концерн Галнефтегаз (ОККО) — 454, McDonald’s — 400, SoftServe — 390, МХП — 340, WOG — 300 и Эпицентр-К — 216.

Полный список 50 лучших работодателей страны во время полномасштабного вторжения можно найти на Forbes.

Можно заметить, что большую часть из списка лучших работодателей занимают ІТ-компании. Стоит ли идти в сферу ІТ в 2023 году и как война изменила зарплаты работникам: об этом мы писали в нашем другом материале.

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