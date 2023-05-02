Вистояли попри випробування: Forbes назвав 50 найкращих роботодавців воєнного часу

Стійкий та незламний український бізнес витримав виклики великої війни — обстріли, руйнування, порушення логістики, евакуацію потужностей, роботу під час відключень світла. І вистояли насамперед завдяки сміливим та відчайдушним працівникам.

У Києві пройшов форум від журналу Форбс Україна Надлюди — про людський капітал, про те, як компаніям під час війни втримувати колективи, надихати людей на перемогу.

За час повномасштабної війни рівень безробіття в Україні зріс до 26%, як повідомляв НБУ на початку цього року.

Повномасштабне вторгнення змінило й пріоритети компаній. Вчорашні конкуренти об’єдналися задля спільної перемоги — так сталося і з найбільшими медіахолдингами України.

СЕО StarLightMedia Олександр Богуцький каже: нині всі відзначають високий внесок телемарафону у дух військ. Він вважає, що дуже багато компаній працюють на підтримку та перемогу.

Те, що Україна працює, те, що Україна воює — це люди. Мотивація зараз — патріотизм та розуміння, що твоя робота в тилу не повинна відрізнятися від тієї, що на фронті, — каже Богуцький.

Ці та інші важливі фактори суттєво вплинули на ставлення українців до своїх роботодавців та роботи загалом. Водночас й компанії та їхнє керівництво переглянули внутрішню політику та запровадили низку правил, що полегшили життя їхнім працівникам.

Видання Forbes Ukraine провело дослідження спільно з відомою платформою пошуку роботи та визначило 50 найкращих роботодавців воєнного часу.

Головний редактор видання Forbes Ukraine Борис Давиденко каже: перший за час війни та наймасштабніший рейтинг найкращих роботодавців України став ляпасом всім сподіванням, що Україна впаде.

У дослідженні взяли участь співробітники 77 компаній, які заповнили понад 100 анкет. Загалом видання отримало понад 28 тисяч анкет. Опитування охопило понад чверть відсотка всіх зайнятих в Україні.

У новому рейтингу найкращих роботодавців України 31 компанія зберегла місце у топ-50, зокрема шість — у топ-10.

За словами Forbes, 63% опитаних співробітників готові рекомендувати місце своєї праці друзям та родичам. Водночас наприкінці 2021 року таких було на десять відсотків менше.

Також 46% опитаних вважають, що отримують заробітну платню відповідно до ринкової пропозиції. 20% заявили, що отримують більше, аніж в інших компаніях на такій же роботі, а 24% — навпаки, менше. Решта не змогла відповісти на це запитання.

Більшість компаній, які повідомили про розмір заробітної платні, зробили це конфіденційно. В лідерах — аутсорсингові IT-компанії з середніми зарплатами часом більше за 120 тисяч гривень на місяць, — пишуть у Forbes.

Список найкращих роботодавців воєнного часу

До трійки лідерів увійшли не лише компанії, які й минулого року займали чільне місце серед інших, а й новачок — ІТ-компанія Genesis з 87 балами, яка посіла перше місце у топ-50 найкращих роботодавців воєнного часу.

Друге місце посіла компанія JTI Україна із загальним балом 83. Третє — Syngenta, з відривом в один бал, тобто — 82 бали загалом.

До десятки лідерів на ринку праці також увійшли компанії різних напрямків — EPAM Systems, Philip Morris, Ciklum, Corteva Agriscience, Intellias, Українська оборонна промисловість та SoftServe відповідно.

До речі, саме Укроборонпром нині пропонує найбільше відкритих місць для роботи — близько 3500.

Серед інших компаній з топ-50 найбільшу кількість кар’єрних можливостей пропонують: Концерн Галнафтогаз (ОККО) — 454, McDonald’s — 400, SoftServe — 390, МХП — 340, WOG — 300 та Епіцентр-К — 216.

Повний перелік 50 найкращих роботодавців країни під час повномасштабного вторгнення можна знайти на Forbes.

Можна помітити, що велику частину зі списку найкращих роботодавців займають ІТ-компанії. Та чи варто йти у сферу ІТ у 2023 році та як війна змінила зарплати працівникам: про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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