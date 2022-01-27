Задерживают зарплату, а ты до сих пор ждешь? Поможем разобраться, что с этим делать

Каждый человек имеет право получать средства за проделанную работу.

И каждая профессия и работа заслуживают уважения. Ведь все мы делаем что-нибудь полезное для этого мира.

Бывает так, что работники хорошие, наивные и терпеливые, а работодатели этим пользуются и могут не выплачивать зарплату месяцами.

Мы расскажем, что делать в этом случае.

Право на оплату труда

Согласно статье 43 Конституции Украины каждый имеет право на своевременное получение вознаграждения за труд.

Согласно статье 21 Закона Украины Об оплате труда, работник имеет право на оплату труда на основании заключенного трудового договора.

Всегда будь внимательным(-ой) с документами, которые подписываешь. Внимательно читай их, уточняй непонятные моменты и говори, с чем не согласен, чтобы потом не было проблем.

Также в этом законе указано, что заработная плата должна выплачиваться работнику регулярно в сроки, установленные в коллективном договоре.

Зарплата должна быть не реже двух раз в месяц, не более чем через 16 календарных дней.

Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, то заработная плата выплачивается накануне.

Что делать, если зарплату задерживают

Первое, что ты можешь — обратиться к работодателю и просить компенсировать потерю части заработной платы.

Работодатель нарушил сроки выплаты, поэтому должен компенсировать ее в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги (ст. 34 ЗУ Об оплате труда).

Последующие действия зависят от результата разрешения спора.

Если работодатель отказывается выплачивать заработную плату, следует обратиться в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении виновных к ответственности.

Или можно обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и возмещении причиненного ее невыплатой ущерба.

Что ждет работодателя

— За задержку зарплаты или выплату не всей суммы работодатель может получить штраф, определяемый соответствующим документом, — рассказывает юрист SDM Partners Law Firm Екатерина Петрушина.

В случае безосновательной невыплаты он может получить наказание по решению суда — исправительные работы сроком до двух лет.

Куда обращаться

Ты можешь обратиться на горячую телефонную линию Министерства труда и социальной политики по выплате заработной платы: 8-800-287-12-30.

Проблема с выплатой заработной платы часто постигает людей, получающих ее “в конверте”.

Напомним, что ранее мы рассказывали об опасностях неофициального трудоустройства.