Затримують зарплату, а ти й досі чекаєш? Допоможемо розібратися, що з цим робити

Кожна людина має право отримувати кошти за виконану роботу.

І кожна професія заслуговує на повагу. Адже всі ми робимо щось корисне для цього світу.

Буває так, що працівники є добрими, наївними й терплячими, а працедавці цим користуються і можуть не виплачувати зарплату місяцями.

Ми розповімо, що робити в такому разі.

Право на оплату праці

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен має право на своєчасне отримання винагороди за працю.

Відповідно до статті 21 Закону України Про оплату праці, працівник має право на оплату праці на підставі укладеного трудового договору.

Завжди будь уважним(-ою) з документами, які підписуєш. Уважно читай їх, уточнюй незрозумілі тобі моменти та кажи, з чим не згоден, щоб потім не було проблем.

Також у цьому ж законі вказано, що заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в терміни, встановлені в колективному договорі.

Зарплата має бути не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Що робити, якщо зарплату затримують

Найперше, ти можеш звернутися до роботодавця і просити компенсувати втрату частини зарплати.

Роботодавець порушив строки її виплати, тому має компенсувати її відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги (ст. 34 ЗУ Про оплату праці).

Подальші дії залежать від результату врегулювання спору.

Якщо роботодавець відмовляється виплачувати заробітну плату, слід звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності.

Або можна звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованої заробітної плати та відшкодування завданої її невиплатою шкоди.

Що чекає на роботодавця

— За затримку зарплати або виплату не всієї суми роботодавець може отримати штраф, який визначається відповідним документом, — розповідає юристка SDM Partners Law Firm Катерина Петрушина.

У разі безпідставної невиплати він може отримати покарання за рішенням суду — виправні роботи строком до двох років.

Куди звертатися

Ти можеш звернутися на гарячу телефонну лінію Міністерства праці та соціальної політики з питань виплати заробітної плати: 8-800-287-12-30.

Проблема з виплатою заробітної плати часто спіткає людей, які отримують її “в конверті”.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про небезпеки неофіційного працевлаштування.