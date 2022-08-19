Закарпатье приглашает на работу. Во время войны появилось 8 тысяч вакансий: что предлагают и сколько платят

В Закарпатье работы стало больше. Война повлияла на рынок труда.

Сюда из зоны боевых действий перемещено более 420 предприятий. Экономика региона от этого только выиграет.

Но появилась другая проблема – здесь не хватает работников.

Благодаря релокации бизнесов и производств в области создали 8 тысяч новых рабочих мест.

Вместе с предприятиями сюда переехало около 5 тысяч работников. Еще почти три тысячи должностей остаются вакантными.

Перепрофилировать – это недолгое время. Если человек специалист, то в наше время 30-45 дней — и он будет уметь это делать. Главное, чтобы хотел, – рассказывает директор Закарпатского областного центра занятости Юрий Фущич.

Больше всего не хватает представителей рабочих профессий. Уже полтысячи безработных – местных и переселенцев переквалифицировались, чтобы трудоустроиться.

Кто нужен и сколько платят

Самая популярная по количеству вакансий – работа швеи. Далее – деревообработчики и вязальщики жгутов. Есть вакансии водителей – грузовиков, погрузчиков, кранов и т.д. Есть необходимость в кассирах, поварах, официантах.

В Закарпатье предлагают среднюю зарплату – 16 300 грн. Каждая десятая вакансия – с минимальной, в два с половиной раза меньшей платой – от 6,5 до 6,7 тыс. грн. Меньше всего предлагают продавцам, уборщицам и помощникам воспитателя.

11-12 тыс. грн могут получить охранники, менеджеры по сбыту и кулинары. 15 тыс. грн – упаковщики, механики и массажисты.

На зарплату в 20 тыс. грн могут рассчитывать каменщики и бетонщики, а также прессовщики изделий из пластмассы, машинисты крана и электросварщика.

Наибольшую заработную плату в 30 тыс. грн в Закарпатье предлагают инженеру-строителю.

Имеются вакантные должности инженеров, менеджеров. Ищут предприятия квалифицированных специалистов по ремонту станков. Появились вакансии учителей, их до полномасштабной войны у нас не было. Есть вакансии врачей и медицинских сестер. И даже сотрудников полиции, – отмечает Фущич.

Ищущие работу без опыта могут найти также неплохую зарплату. Более полутысячи безработных, обратившихся в центр занятости, прошли обучение, стажировку и уже работают.

Сезонная подработка в Украине может стать хорошим вариантом как для подростков, так и для потерявших работу во время полномасштабной войны. Читай, где можно устроиться.