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Закарпаття запрошує на роботу. Під час війни з’явилося 8 тисяч вакансій: що пропонують і скільки платять

Світлана Ковбиця 19 Серпня 2022, 13:00
Робота на Закарпатті
Фото: Unsplash

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