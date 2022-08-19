Закарпаття запрошує на роботу. Під час війни з’явилося 8 тисяч вакансій: що пропонують і скільки платять

На Закарпатті роботи стало більше. Війна вплинула на ринок праці.

Сюди із зони бойових дій переміщено понад 420 підприємств. Економіка регіону від цього лише виграє.

Та з’явилася інша проблема – тут бракує працівників.

Завдяки ревокації бізнесів і виробництв в області створили 8 тисяч нових робочих місць.

Разом з підприємствами сюди переїхало майже 5 тисяч працівників. Ще майже три тисячі посад залишаються вакантними.

Перепрофілювати – це не довгий час. Якщо людина спеціаліст, то у наш час 30-45 днів – і людина буде вміти то робити. Головне, щоб хотіла, – розповідає директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич.

Найбільше бракує представників робітничих професій. Вже півтисячі безробітних – місцевих і переселенців, перекваліфікувалися, щоб працевлаштуватися.

Хто потрібен і скільки платять

Найпопулярніша за кількістю вакансій – робота швачки. Далі — деревообробники й в’язальники джгутів. Є вакансії водіїв – вантажівок, навантажувачів, кранів тощо. Є необхідність у касирах, кухарях, офіціантах.

На Закарпатті пропонують середню зарплату – 16 300 грн. Кожна десята вакансія – з мінімальною, у два з половиною рази меншою платнею – від 6,5 до 6,7 тис. грн. Найменше пропонують продавцям, прибиральницям та помічникам вихователя.

11-12 тис. грн можуть отримати охоронці, менеджери зі збуту та кулінари. 15 тис. грн – пакувальники, механіки та масажисти.

На зарплату у 20 тис. грн можуть розраховувати мулярі та бетонярі, а також пресувальники виробів із пластмаси, машиністи крана та електрозварника.

Найбільшу заробітну плату у 30 тис. грн на Закарпатті пропонують інженеру-будівельнику.

Є вакантні посади інженерів, менеджерів. Шукають підприємства кваліфікованих фахівців із ремонту станків. З’явилися вакансії вчителів, їх до повномасштабної війни у нас не було. Є вакансії лікарів і медичних сестер. І навіть працівників поліції, – зазначає Фущич.

Ті, хто шукає роботу без досвіду, можуть знайти також непогану зарплату. Понад пів тисячі безробітних, що звернулися до центру зайнятості, пройшли навчання, стажування і вже працюють.

Сезонний підробіток в Україні може стати гарним варіантом як для підлітків, так і для тих, хто втратив роботу під час повномасштабної війни. Читай, де можна влаштуватись.