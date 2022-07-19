Робота для українців за кордоном: де найбільше платять та яких працівників потребують в ЄС

Українці, рятуючись від війни, мусили шукати прихистку в інших дружніх країнах. Щоб гідно жити, мати змогу одягатися, купувати продукти та платити за квартиру, треба було одне — робота.

Багато хто вже її знайшов. Про це свідчать дані НБУ, за якими у травні 2022 року грошові перекази в Україну перевищили довоєнний рівень. Цим люди дуже допомагають українській економіці.

Однак є й ті, кому важко дається пошук. Виникає надто багато питань: де шукати, ким я можу бути, а чи нормальною є ця зарплатня?

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Разом з OLX Робота ми дослідили, яких спеціалістів найчастіше шукають за кордоном та скільки готові платити за твою працю.

Найзатребуваніші фахівці за кордоном

Ще до війни українців за кордоном радо приймали на робітничі вакансії та готові були гідно оплачувати працю.

Зараз мало що змінилося, а вакансій для українців навіть побільшало. Для наших громадян за кордоном є багато пропозицій на роботу різноробами. Також чимало — на виробництві та у транспортній сфері.

Лідером за кількістю оголошень на OLX є робота пакувальником/фасувальником. За неї, залежно від країни, спеціалістам можуть пропонувати від 28 тис. грн у Литві до 57,8 тис. грн у Нідерландах.

Де найбільше вакансій?

Загалом довоєнні тенденції зберігаються, і попри велику кількість людей, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, кількість вакансій зростає.

Найбільше оголошень про роботу в Польщі. За кількістю вакансій вона є абсолютним лідером в ЄС. Також чимало вакансій пропонують в Ізраїлі.

Скільки мені заплатять?

Найкраще оплачують працю у США. Там звичайний робітник може отримати понад 110 тис. грн. В Канаді ця цифра — близько 95 тис. грн, Норвегії — 90 тис. грн та Ізраїлі — 85 тис. грн.

В Європі працівники отримують середню заробітну плату до 30 тис. грн.

У переліку країн, які найменше оплачують працю робітників, Болгарія — 20,2 тис. грн, Угорщина — 24,5 тис. грн та Греція — 27,5 тис. грн.

Важливо пам’ятати про загальну кореляцію заплат за кордоном та цін у тій країні, де працює людина.

Як знайти роботу за кордоном?

Оскільки найбільше українців знайшли прихисток у Польщі, щоб полегшити пошук роботи, OLX у співпраці з міжнародними компаніями запустила гарячу лінію.

Працює за номером +48 22 10 10 191 або +38 094 711 71 70.

Вона виявляє й обчислює, які пропозиції стануть релевантними саме для тебе за допомогою технологій штучного інтелекту, на основі двох питань:

у якому місті ти шукаєш роботу?

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Через війну багато українців лишилися без роботи. Якщо ти серед них і досі не можеш нічого знайти, тоді наші поради, де знайти роботу під час війни, стануть тобі у пригоді.

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