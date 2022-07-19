Работа за границей для украинцев: где больше платят и какие работники нужны в ЕС

Украинцы, спасаясь от войны, были вынуждены искать убежище в других дружественных странах. Чтобы достойно жить, одеваться, покупать продукты и платить за квартиру, нужно было одно — работа.

Многие уже ее нашли. Об этом свидетельствуют данные НБУ, согласно которым в мае 2022 года денежные переводы в Украину превысили довоенный уровень. Этим люди очень помогают украинской экономике.

Однако есть и такие, которым тяжело дается поиск. Возникает слишком много вопросов: где искать, кем я могу быть, нормальной ли считается эта зарплата?

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Вместе с OLX Робота мы изучили, каких специалистов чаще всего ищут за рубежом и сколько готовы платить за твою работу.

Самые востребованные специалисты за границей

Еще до войны украинцев за границей радостно принимали на рабочие вакансии и готовы были достойно оплачивать труд.

Сейчас мало что изменилось, а вакансий для украинцев стало даже больше. Для наших граждан за границей много предложений на работу разнорабочими. Также немало — на производстве и в транспортной сфере.

Лидером по количеству объявлений на OLX является работа упаковщиком/фасовщиком. За нее, в зависимости от страны, специалистам могут предлагать от 28 тыс. грн в Литве до 57,8 тыс. грн в Нидерландах.

Где больше всего вакансий?

В целом довоенные тенденции сохраняются, и, несмотря на большое количество людей, получивших временную защиту в странах ЕС, количество вакансий растет.

Больше всего объявлений о работе в Польше. По количеству вакансий она является абсолютным лидером в ЕС. Также много предложений о работе в Израиле.

Сколько заплатят?

Лучше всего оплачивают труд в США. Там простой рабочий может получить более 110 тыс. грн. В Канаде эта цифра около 95 тыс. грн, в Норвегии — 90 тыс. грн и в Израиле — 85 тыс. грн.

В Европе работники получают среднюю заработную плату до 30 тыс. грн.

В списке стран, которые меньше всего оплачивают труд рабочих, Болгария — 20,2 тыс. грн, Венгрия — 24,5 тыс. грн и Греция — 27,5 тыс. грн.

Важно помнить об общей корреляции заплат за границей и цен в той стране, где работает человек.

Как найти работу за границей?

Поскольку больше всего украинцев нашли приют в Польше, чтобы облегчить поиск работы, OLX в сотрудничестве с международными компаниями запустила горячую линию.

Работает по номеру +48 22 10 10 191 или +38 094 711 71 70.

Она выявляет и вычисляет, какие предложения станут релевантными именно тебе с помощью технологий искусственного интеллекта, на основе двух вопросов:

в каком городе ты ищешь работу?

в какой отрасли ты ищешь работу / какая у тебя профессия?

После обработки данных на твой номер поступит SMS со ссылкой на список релевантных по твоему запросу вакансий на olx.pl. Эта услуга бесплатна, ты платишь только за соединение согласно тарифу оператора.

Из-за войны многие украинцы лишились работы. Если ты среди их числа и не можешь ничего найти, тогда наши советы, где найти работу во время войны, пригодятся тебе.

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