Слышны сирены, но ничего не происходит? Объясняем, как работает воздушная тревога

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 марта 2022, 17:30
Як працює повітряна тривога
Фото: Unsplash

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