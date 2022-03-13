Слышны сирены, но ничего не происходит? Объясняем, как работает воздушная тревога

Многие фильмы и книги посвящены Второй мировой войне, некоторые романтизированы, а некоторые показывают все без прикрас. Никогда даже мысль не приходила, что это может повториться.
Хотя мы всегда проходили обучение по гражданской безопасности, нам рассказывали, как работают сирены и что делать в случае угрозы, мы думали, что эта информация не пригодится.
Но чуть больше двух недель назад жители столицы услышали звук сирен, который заставляет нас бояться. А затем и вся Украина.
Но чуть больше двух недель назад жители столицы услышали звук сирен, который заставляет нас бояться. А затем и вся Украина.
С тех пор мы засыпаем и просыпаемся с этими звуками. Иногда уже не обращаем на них внимания, что ни в коем случае нельзя делать в целях безопасности.
В Киеве размещено около 150 сирен. Они расположены на крышах зданий.
Слышно их не во всех районах Киева, ведь нужно увеличивать количество покрытия.
Слышно их не во всех районах Киева, ведь нужно увеличивать количество покрытия.
Поэтому пока в КГГА киевлянам советуют следить за началом и отбоем воздушной тревоги в приложениях Киев цифровой или Воздушная тревога, разработанных Ajax System при поддержке Минцифры.
Сирены в столице включает оперативный дежурный пункт управления Кабмина, работающий круглосуточно.
Информация к нему поступает от оперативного дежурного в главном центре Воздушных сил ВСУ не позднее чем через три минуты. После этого дежурный включает сирену в режиме “немедленно”.
Советник офиса президента Алексей Арестович объяснил, что воздушная тревога не означает, что ракета летит точно в твой город или область. Определить ее точную цель невозможно.
Ее объявляют просто по факту взлета ракеты. Поэтому важно не игнорировать, а быть готовыми в безопасном месте.
Часто в таких ситуациях у людей возникает синдром фантомной сирены. Ранее мы о нем рассказывали и говорили, что делать в этом случае.