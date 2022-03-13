Слышны сирены, но ничего не происходит? Объясняем, как работает воздушная тревога

Многие фильмы и книги посвящены Второй мировой войне, некоторые романтизированы, а некоторые показывают все без прикрас. Никогда даже мысль не приходила, что это может повториться.

Хотя мы всегда проходили обучение по гражданской безопасности, нам рассказывали, как работают сирены и что делать в случае угрозы, мы думали, что эта информация не пригодится.

Но чуть больше двух недель назад жители столицы услышали звук сирен, который заставляет нас бояться. А затем и вся Украина.

С тех пор мы засыпаем и просыпаемся с этими звуками. Иногда уже не обращаем на них внимания, что ни в коем случае нельзя делать в целях безопасности.

Сирены в Киеве

В Киеве размещено около 150 сирен. Они расположены на крышах зданий.

Слышно их не во всех районах Киева, ведь нужно увеличивать количество покрытия.

Поэтому пока в КГГА киевлянам советуют следить за началом и отбоем воздушной тревоги в приложениях Киев цифровой или Воздушная тревога, разработанных Ajax System при поддержке Минцифры.

Кто включает сирены

Сирены в столице включает оперативный дежурный пункт управления Кабмина, работающий круглосуточно.

Информация к нему поступает от оперативного дежурного в главном центре Воздушных сил ВСУ не позднее чем через три минуты. После этого дежурный включает сирену в режиме “немедленно”.

Почему мы слышим сирену очень часто

Советник офиса президента Алексей Арестович объяснил, что воздушная тревога не означает, что ракета летит точно в твой город или область. Определить ее точную цель невозможно.

Ее объявляют просто по факту взлета ракеты. Поэтому важно не игнорировать, а быть готовыми в безопасном месте.

Часто в таких ситуациях у людей возникает синдром фантомной сирены. Ранее мы о нем рассказывали и говорили, что делать в этом случае.