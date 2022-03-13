Чутно сирени, але нічого не відбувається? Пояснюємо, як працює повітряна тривога

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2022, 17:30
Як працює повітряна тривога
Фото: Unsplash

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