Чутно сирени, але нічого не відбувається? Пояснюємо, як працює повітряна тривога

Багато фільмів та книг присвячено Другій світовій війні. Деякі романтизовані, а деякі показують все без прикрас. Ніколи навіть на думку не спадало, що це може повторитися.

Хоч ми завжди проходили навчання з цивільної безпеки, нам розповідали, як працюють сирени та що робити у разі загрози, ми думали, що це не знадобиться.

Але трохи більше ніж два тижні тому жителі столиці почули звук сирен, який змушує нас боятися. А далі й вся Україна.

Відтоді ми засинаємо та прокидаємося з цими звуками. Іноді вже не звертаємо на них уваги, що у жодному разі не можна робити в цілях безпеки.

Сирени в Києві

У Києві розміщено близько 150 сирен. Вони розташовані на дахах будівель.

Чути їх не у всіх районах Києва, адже треба збільшувати кількість покриття.

Тому поки у КМДА киянам радять стежити за початком та відбоєм повітряної тривоги у додатках Київ цифровий або Повітряна тривога, який розробили Ajax System за підтримки Мінцифри.

Хто вмикає сирени

Сирени у столиці вмикає оперативний черговий пункту управління Кабміну, який працює цілодобово.

Інформація до нього надходить від оперативного чергового по головному центру Повітряних сил ЗСУ не пізніше ніж за три хвилини. Після цього черговий вмикає сирену в режимі “негайно”.

Чому ми чуємо сирену дуже часто

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що повітряна тривога не означає, що ракета летить точно у твоє місто чи область. Визначити її точну ціль — неможливо.

Її оголошують просто за фактом зльоту ракети. Тож важливо не ігнорувати, а бути напоготові у безпечному місці.

Часто в таких ситуаціях у людей виникає синдром фантомної сирени. Раніше ми про нього розповідали й казали, що робити у такому випадку.