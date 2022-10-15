Семейные отношения

Альтернатива брака для ЛГБТ: что такое гражданское партнерство и почему оно важно для всей Украины

Вероника Кононенко, практикантка сайта 15 октября 2022, 20:00
цивільне партнерство
Фото: Unsplash

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