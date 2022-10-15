Альтернатива брака для ЛГБТ: что такое гражданское партнерство и почему оно важно для всей Украины

Во время полномасштабной войны человечность и чувства вышли на первый план. Все мы понимаем, какие ценности действительно имеют значение: любовь, семья, преданность, свобода.

В то же время давно беспокоившие проблемы тоже вышли из тайников. Речь идет о дискриминации ЛГБТ+ сообщества и отсутствии равных прав для них в обществе.

Боль ЛГБТ: дискриминация, высмеивание, игнорирование и жестокость

Многие привычные для гетеросексуальных пар вещи недоступны для сообщества ЛГБТ. Это несправедливо, потому что они такие же люди, которые имеют право свободно любить и заводить семью.

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К примеру, однополые партнеры, долгое время жившие вместе и любившие друг друга, не имеют возможности навестить в больнице, забрать тело другого в случае смерти, ведь они не родственники и не официальные супруги.

Ребенок, который воспитывался в ЛГБТ семье, не сможет остаться с партнером биологического отца или матери в случае его (-её) смерти. Поэтому малыша будет ждать тяжелый опыт в детском доме.

Примеров дискриминации может быть много, а повлиять она может не только на жизнь влюбленных. Сюда можно добавить несправедливую жестокость, грубость и высмеивание социумом однополых отношений.

Шутки как механизм освобождения агрессии иногда могут переходить грань. Если украинское сообщество шутит по теме ЛГБТ, чаще всего эти шутки — некорректны.

Также большинство в основном игнорирует меньшинство. Люди отказываются признавать и принимать, что кто-то из их семьи может иметь другую ориентацию.

Но не все так плохо, по крайней мере 20% уже готовы признать, что они есть среди их ближайшего окружения.

Любить – это грех? Или игнорирование базовых потребностей человека

Право на самовыражение есть у каждого, почему же его забирают в любви? Церковь не думает, что любовь должна быть свободна. Она все еще категорически против однополых союзов.

Однако часть украинцев все же выступают за равенство в правах для гетеро- и гомосексуальных людей. Это доказывает социологический опрос Национального демократического института с 2022 года.

Если ЛГБТ люди могут умирать за нашу страну, они достойны иметь в этой стране все права. Равенство либо есть, либо его нет.

Кризис посредством войны — это возможность избавиться от российской пропаганды, ненависти к однополой любви и углублению демократических ценностей в обществе.

Гражданское партнерство: что это и для чего нужно

В июле этого года президент Украины рассмотрел петицию о легализации однополых браков, подписали ее 25 тысяч украинцев.

Пока в нашей стране хватает людей, активно выступающих против этого, но государство уже готово сделать важный шаг к равенству в обществе. Речь идет о легализации гражданского партнерства.

Люди, являющиеся гражданскими партнерами, могут быть легальными наследниками друг друга, наживать общее имущество или навещать друг друга в больнице.

Этот шаг считают промежуточной ступенькой к узакониванию однополых браков, ведь акт дает возможность получить юридические права, позволяющие сделать однополые отношения признанными.

Я хочу существовать в юридической плоскости как гей и обладать всеми пакетами юридических прав, которые имеет большинство. И это – минимум, — рассказывает Андрей Коваленко из Киева.

Важно не только для ЛГБТ

То, что два совершеннолетних лица независимо от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности смогут заключать легальные партнерства — понадобится всем гражданам, а не только представителям ЛГБТ.

К примеру, одинокие люди, которые из-за полномасштабной войны потеряли всех родных, смогут скооперироваться с соседями. Они бы посещали их в больнице или смогли бы распоряжаться телом после их смерти.

Гражданское партнерство также уменьшит эмиграционные настроения ЛГБТ сообщества в страны, где их права будут защищены и учтены в обществе, а для них или их детей не будет никакой угрозы жизни и здоровью.

Легализация отношений для ЛГБТ — это возможность спокойно проявлять свои чувства, как и в Европе, не опасаясь, что нас кто-нибудь искалечит. Возможно, люди стали бы более толерантными в этом плане, — говорит активист волонтерской организации Запад Шанс Павел Лагойда.

Страна, в которой защищены права всех людей и где не осуждают за любовь, будет привлекательной и для туристов, мигрантов, и для бизнесменов.

Все люди хотят чувствовать себя защищенными, базовые права играют важное значение в привлекательности нашей страны для инвестиций и людей. А гражданское партнерство в Украине — это первый шаг к этому.

Из-за многочисленных стереотипов далеко не сразу человек может признаться в своей ориентации, притом публично. Читай, что такое камингаут и примеры самых громких случаев.

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