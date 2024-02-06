Как оформить уход за лицом с инвалидностью II группы — какие документы нужны

Человек с инвалидностью II группы — это лицо, имеющее ограничения жизнедеятельности, связанные с проблемами со здоровьем. Люди с инвалидностью II группы обычно могут нуждаться в помощи в определенных аспектах повседневной жизни, но часто остаются относительно самостоятельными.

В целом, степень и виды необходимой поддержки могут варьироваться, в зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных потребностей. Поэтому родные людей со II группой инвалидности могут при желании оформить постоянный уход за таким человеком.

Как оформить уход за человеком с инвалидностью II группы в 2024 году

Адвокат Роман Сулик отмечает, что для установления постоянного ухода за лицом, имеющим инвалидность II группы, нужно сначала получить медицинскую справку от его семейного врача. В ней должно быть указано, что человек нуждается в постоянном уходе. Эта справка должна быть оформлена специально для нужд социальных служб.

Сейчас также смотрят

Далее необходимо подать заявление в соответствующий орган социальной защиты для официального оформления ухода.

В общем, процесс оформления ухода за человеком с инвалидностью II группы является менее сложным по сравнению с процедурой опекунства, поскольку не требует судебного признания лица недееспособным.

Какие документы нужны для оформления ухода

Перечень документов для оформления ухода включает:

Заявление о желании осуществлять постоянный уход за определенным лицом.

Паспорта заявителя и лица, за которым планируется уход (оригиналы и копии).

Медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья заявителя для осуществления ухода.

Документы, подтверждающие регистрацию места жительства заявителя.

Документы, удостоверяющие право собственности на имущество или право пользования им.

Справку от врачебной комиссии о необходимости лица в уходе по состоянию его здоровья.

В случае, когда лицо является дееспособным и может осознавать свои действия, нужно получить его согласие на уход.

Важно отметить, что иногда могут отказывать в предоставлении постоянного ухода. Причины для отказа могут быть следующие: представление ложных документов, ненадлежащее состояние жилищных условий заявителя или отсутствие реальной потребности в уходе со стороны лица, нуждающегося в опеке.

В таких случаях органы социальной защиты анализируют, насколько лицо действительно зависимо от помощи посторонних в своем бытовом обслуживании.

Как подтвердить уход за лицом со II группой инвалидности

Чтобы подтвердить, что осуществляется уход за человеком с инвалидностью II группы нужно иметь справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) — форма 80-4/0. В нем должно быть указано, что лицо нуждается в постоянном уходе, а также акт об установлении факта осуществления ухода за лицом, имеющим инвалидность.

Ранее мы рассказывали, как оформить опекунство над матерью в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.