Як оформити догляд за людиною з інвалідністю II групи — які документи потрібні

Людина з інвалідністю ІІ групи — це особа, яка має обмеження життєдіяльності, що пов’язані з проблемами зі здоров’ям. Люди з інвалідністю ІІ групи зазвичай можуть потребувати допомоги у певних аспектах щоденного життя, але часто залишаються відносно самостійними.

Загалом, ступінь та види необхідної підтримки можуть варіюватися залежно від конкретної ситуації та індивідуальних потреб. Тож рідні людей з ІІ групою інвалідності можуть за бажання оформити постійний догляд за такою особою.

Як оформити догляд за людиною з інвалідністю II групи у 2024 році

Адвокат Роман Сулик зазначає, що для встановлення постійного догляду над особою, яка має інвалідність II групи, потрібно спочатку отримати медичну довідку від її сімейного лікаря. У ній має бути зазначено, що особа потребує постійного догляду. Ця довідка має бути оформлена спеціально для потреб соціальних служб.

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Далі необхідно подати заяву до відповідного органу соціального захисту для офіційного оформлення догляду.

Загалом, процес оформлення догляду за людиною з інвалідністю II групи є менш складним, порівняно з процедурою опікунства, оскільки не потребує судового визнання особи недієздатною.

Які документи потрібні для оформлення догляду

Перелік документів для оформлення догляду включає:

Заяву про бажання здійснювати постійний догляд за визначеною особою.

Паспорти заявника та особи, за якою планується догляд (оригінали та копії).

Медичну довідку, що підтверджує стан здоров’я заявника для здійснення догляду.

Документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання заявника.

Документи, що засвідчують право власності на майно або право користування ним.

Довідку від лікарської комісії про потребу особи у догляді через стан її здоров’я.

У разі, коли особа є дієздатною та може усвідомлювати свої дії, потрібно отримати її згоду на догляд.

Важливо зазначити, що іноді вам можуть відмовити у наданні постійного догляду. Причини для відмови можуть бути наступні: подання неправдивих документів, неналежний стан житлових умов заявника або відсутність реальної потреби у догляді з боку особи, яка потребує опікування.

У таких випадках органи соціального захисту аналізують, наскільки особа дійсно залежна від допомоги сторонніх у своєму побутовому обслуговуванні.

Як підтвердити догляд за особою з II групою інвалідності

Щоб підтвердити, що здійснюється догляд за людиною з інвалідністю II групи, потрібно мати довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) — форма 80-4/0. У ньому має бути вказано, що особа потребує постійного догляду, а також акт про встановлення факту здійснення догляду за особою, що має інвалідність.

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