Раз-два и женаты? Как подать заявление на регистрацию брака через Дію

Если любимый сделал тебе предложение, можно сразу подать заявление в ЗАГС в Дії. О новой функции приложения Дія сообщили в Минцифре. Мы расскажем, как зарегистрировать брак в Дії.

Регистрация брака в Дії: инструкция

За несколько минут можно подать заявление о регистрации брака в ЗАГСе через Дію. В заявлении можно указать место, время, формат проведения церемонии.

Как подать заявление на регистрацию брака в Дії:

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авторизироваться на портале Дія и перейти в раздел Семья; выбрать услугу Заявление о браке; заполнить заявление и выбрать время и место регистрации; уплатить административный сбор; подписать заявление электронной подписью; партнер должен авторизоваться в своем кабинете на портале Дія, перейти на заявление по ссылке на почте и подписать его электронной подписью.

После подачи заявления ЗАГС, который ты выбрал(-а), должен отправить ответ и детали по поводу церемонии на почту. Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. Надо только явиться в ЗАГС для женитьбы.

Важно понимать, что через Дію можно только подать заявление для регистрации брака. Сам брак нельзя зарегистрировать в приложении. Соответствующий документ предоставляется только в ЗАГСе.

Сумма, которую нужно уплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 грн до 1649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака.

Также на портале Дія отмечают, что заявление на регистрацию брака можно подать, если один из молодоженов за границей. Главное — подписать его КЭПом и прийти в отдел ЗАГСа на церемонию.

Дія имеет множество удобных и нужных функций. Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через Дію.

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