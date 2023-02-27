Семейные отношения

Раз-два и женаты? Как подать заявление на регистрацию брака через Дію

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 февраля 2023, 13:30
Реєстрація шлюбу в Дії: як подати заявку онлайн та що для цього потрібно
Фото: Pexels

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