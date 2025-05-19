Война в Украине

Бери судьбу в свои руки: как выбрать должность в Центре рекрутинга Сухопутных войск

Ирина Танасийчук, журналист сайта 19 мая 2025, 18:45
Бери судьбу в свои руки: как выбрать должность в Центре рекрутинга Сухопутных войск
Бери судьбу в свои руки: как выбрать должность в Центре рекрутинга Сухопутных войск
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