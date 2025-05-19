В условиях военного положения и мобилизации все больше мужчин и женщин задумываются о выборе бригады для службы. К счастью, будущие военнослужащие могут самостоятельно выбрать не только подразделение, но и должность, которую предпочли бы занять.

Самостоятельный выбор — это плюс к мотивации, ведь человек не полагается на слепой случай, а идет на собственно избранную должность в военном подразделении, которое нравится. А выбрать вожделенное место для службы предлагает 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Какие бригады предлагает центр, какие контракты доступны и что знать — вся важная информация в материале.

Как выбрать должность мечты в 1-м Центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Сухопутные войска являются наибольшей частью Вооруженных сил Украины, поэтому количество вакантных подразделений и должностей здесь очень велико. Поэтому выбрать тот, что нравиться будет совсем нетрудно.

Опыт, навыки и желания рекрутера — вот главные критерии при назначении на должность. Убедись в этом может самостоятельно, позвонив по телефону 0 800 503 696 или оставив заявку на обратную связь на официальном сайте центра.

Рекрутинговый центр также предлагает службу по контракту 18-24 — договор для смелой и ответственной молодежи, который предлагает простор для защиты Украины и разные возможности. С ним можно получить следующие гарантии и преимущества:

фиксированный срок службы (один год);

выплата в размере 1 млн. гривен, которая выплачивается тремя частями;

ипотека под ноль процентов после окончания контракта по программе есть Обитель;

бесплатное высшее образование;

возможность уехать за границу после конца службы.

По состоянию на апрель 2025 года контракт подписали уже около 500 человек. И, может быть, именно ты сможешь стать следующим. Подобрать должность помогут высококвалифицированные рекрутеры с боевым опытом. Центр также помогает с прохождением ВЛК через 1-2 дня в Киеве.

Бери судьбу в свои руки: как выбрать должность в Центре рекрутинга Сухопутных войск / 2 Фотографии

Контракт предусматривает службу в следующих подразделах:

3 отдельная танковая Железная бригада;

3 отдельная штурмовая бригада;

10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

47 отдельная механизированная бригада Магура;

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр;

127 отдельная бригада территориальной обороны;

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Лінія дронов: как присоединиться к подразделениям летательных аппаратов

А еще ты можешь стать частью Лінії дронів и вместе с опытными воинами бороться за наше небо. Дроны и беспилотники стали неотъемлемой реальностью современной войны, поэтому президент начал этот проект, который объединил различные славные подразделения:

427-й отдельный полк беспилотных систем Рарог;

20-й отдельный полк беспилотных систем К-2;

414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем Птахи Мадяра;

429-й отдельный полк беспилотных систем Ахіллес;

главный отдел беспилотных авиационных систем Фенікс Государственной пограничной службы Украины.

Каждая из них ждет новых бойцов, а 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ помогает присоединиться к подразделениям.

Если тебя интересует служба в одной из группировок, посети офис центра в Киеве по адресу: улица Ольжича, 10а. Если до Киева далековато, свяжись с представителями центра по номеру горячей линии 0800503696 или оставил заявку онлайн на сайте. А еще можно написать в официальный Telegram-канал.

Каждый, кто обращается в 1-й Центр рекрутинга, может рассчитывать на полное сопровождение — от момента обращения до момента зачисления в ряды ВСУ. Присоединиться могут все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Это лучший вариант мобилизации или службы по контракту, потому что именно ты берешь собственную судьбу под контроль, получаешь возможность выбрать должность и подразделение, где хочешь проходить службу.

А чтобы наглядно понять, чего можно ожидать после мобилизации, просмотри новый выпуск военного странствующего шоу Чоло та тило, в котором открывают секреты службы в 429 отдельном полку беспилотных систем Ахіллес.

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Фото: 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

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