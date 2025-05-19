В умовах воєнного стану та мобілізації дедалі більше чоловіків та жінок задумуються над вибором бригади для служби. На щастя, майбутні військовослужбовці можуть самостійно вибрати не лише підрозділ, а й посаду, яку воліли б обійняти.

Самостійний вибір — це плюс до мотивації, адже людина не покладається на сліпий випадок, а йде на власноруч обрану посаду в військовому підрозділі, який до вподоби. А вибрати омріяне місце для служби пропонує 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Які бригади пропонує центр, які контракти доступні та що варто знати — вся важлива інформація в матеріалі.

Як вибрати посаду мрії у 1-му Центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Сухопутні війська є найбільшою частиною Збройних сил України, а тому кількість вакантних підрозділів і посад тут дуже велика. Тож вибрати той, що найбільш до вподоби буде зовсім неважко.

Досвід, навички та бажання рекрутера — ось головні критерії під час призначення на посаду. Переконайся в цьому може самостійно, зателефонувавши за номером телефону 0 800 503 696 або залишивши заявку на зворотний зв’язок на офіційному сайті центру.

Рекрутинговий центр також пропонує службу за контрактом 18-24 — договір для сміливої та відповідальної молоді, що пропонує простір для захисту України та різні можливості. З ним можливо отримати такі гарантії й переваги:

фіксований термін служби (один рік);

виплата у розмірі 1 млн гривень, яка виплачується трьома частинами ;

іпотека під нуль відсотків після закінчення контракту за програмою єОселя;

безкоштовна вища освіта;

можливість виїхати за кордон після кінця служби.

Станом на квітень 2025 року контракт підписали вже майже 500 осіб. І, можливо, саме ти зможеш стати наступним. Підібрати посаду допоможуть висококваліфіковані рекрутери з бойовим досвідом. Центр також допомагає з проходженням ВЛК за 1-2 дні у Києві.

Бери долю у свої руки: як вибрати посаду у Центрі рекрутингу Сухопутних військ / 2 Фотографії

Контракт передбачає службу в таких підрозділах:

3 окрема танкова Залізна бригада;

3 окрема штурмова бригада;

10 окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

47 окрема механізована бригада Маґура;

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада Холодний Яр;

127 окрема бригада територіальної оборони;

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Читати на тему Контракт ЗСУ для хлопців 18-24 років — деталі нової можливості для молоді Що відомо про контракти ЗСУ для молоді, які розробляє Міноборони: читай у матеріалі.

Лінія дронів: як доєднатися до програми літальних апаратів в ЗСУ

А ще ти можеш стати частиною Лінії дронів та разом з досвіченими воїнами боротися за наше небо. Дрони та безпілотники стали невіддільною реальністю сучасної війни, саме тому президент започаткував цей проект, який об’єднав різні славетні підрозділи:

427-й окремий полк безпілотних систем Рарог;

20-й окремий полк безпілотних систем К-2;

414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра;

429-й окремий полк безпілотних систем Ахіллес;

головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс Державної Прикордонної Служби України.

Кожна з них чекає на нових бійців, а 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допомагає долучитися до підрозділів.

Якщо тебе цікавить служба в одному з угрупувань, завітай до офісу центру у Києві за адресою: вулиця Ольжича, 10а. Якщо до Києва далекувато, зв’яжися з представниками центру за номером гарячої лінії 0 800 503 696 чи залишив заявку онлайн на сайті. А ще можна написати в офіційний Telegram-канал.

Кожен, хто звертається до 1-й Центру рекрутингу може розраховувати на повний супровід – від моменту звернення до моменту зарахування до лав ЗСУ. Долучитися мають можливість всі громадяни України віком від 18 до 60 років.

Це найкращий варіант мобілізації або служби за контрактом, бо саме ти береш власну долю під контроль, отримуєш можливість обрати посаду та підрозділ, в якому хочеш проходити службу.

А щоб наочно зрозуміти, на що можна очікувати після мобілізації, переглянь новий випуск військового мандрівного шоу Чоло та тило, в якому відкривають секрети служби в 429 окремому полку безпілотних систем Ахіллес.

А ще ми розповідали, які професії в ЗСУ мають найбільший попит.

Фото: 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

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