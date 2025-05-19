Війна в Україні

Бери долю у свої руки: як вибрати посаду у Центрі рекрутингу Сухопутних військ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Травня 2025, 18:45
Бери долю у свої руки: як вибрати посаду у Центрі рекрутингу Сухопутних військ
Бери долю у свої руки: як вибрати посаду у Центрі рекрутингу Сухопутних військ
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