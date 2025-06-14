Для тебя Война в Украине

1200 тел погибших украинцев передала РФ: продолжается идентификация

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 14 июня 2025, 14:00 1 мин.
Фото к: Украина получила 1200 тел погибших — продолжается индефикация

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