В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих. Очередной этап репатриации состоялся сегодня по договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

По данным российской стороны, тела принадлежат украинским гражданам. В ближайшее время специалисты МВД и правоохранительных органов проведут все необходимые экспертизы для идентификации погибших.

Читать по теме Еще более 1200 героев: Украина вернула тела погибших Тела передадут правоохранительным органам и судмедэкспертам для установления личности погибших.

Масштабную операцию по возвращению тел удалось реализовать благодаря координации работы нескольких государственных структур: Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС и других.

1200 тел погибших украинцев передала РФ: продолжается идентификация / 3 Фотографии

Отдельную благодарность Координационный штаб выразил Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, отвечающего за перевозку тел в профильные государственные учреждения.

Напомним ранее мы рассказывали о том, что означают статусы: пропавший без вести, погибший или пленный.

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