Еще более 1200 героев: Украина вернула тела погибших военных

В Украину вернули тела 1212 павших военных в рамках проведенных репатриационных мероприятий. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела погибших военных: детали

Отмечается, что “на щите” вернули защитников по разным направлениям, в частности из Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области.

Погибших удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил, МВД, Офиса омбудсмана по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Читать по теме Герои умирают. Украина вернула тела более 900 военных Что известно о репатриации тел военных 16 мая 2025 года?

В штабе также выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие репатриации тел, а также отдельно поблагодарили личный состав Вооруженных Сил Украины, осуществляющий перевозку репатриированных героев.

Тела доставят в определенные госучреждения, организуют передачу погибших правоохранителям и судмедэкспертами. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.