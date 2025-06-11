Для тебе Війна в Україні

Ще понад 1200 героїв: Україна повернула тіла загиблих

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Червня 2025, 12:28
Ще понад 1200 героїв: Україна повернула тіла загиблих

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