Ще понад 1200 героїв: Україна повернула тіла загиблих

До України повернули тіла 1212 полеглих військових в рамках проведених репатріаційних заходів. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла загиблих військових: деталі

Зазначається, що на щиті повернули оборонців із різних напрямків, зокрема з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області.

Загиблих вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил, МВС, Офісу омбудсмана з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

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У штабі також висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння репатріації тіл, а також окремо подякували особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих героїв.

Тіла доправлять до визначених держустанов, організують передачу загиблих правоохоронцям та судмедекспертами. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, що вчора також пройшов обмін військовополоненими — цього разу повернули молодь та тяжко поранених.

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