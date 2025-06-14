В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. Черговий етап репатріації відбувся сьогодні за домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

За даними російської сторони, передані тіла належать українським громадянам. Найближчим часом фахівці МВС та правоохоронних органів проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації загиблих.

Читати на тему Ще понад 1200 героїв: Україна повернула тіла загиблих Тіла передадуть правоохоронцям і судмедекспертам для встановлення осіб загиблих.

Масштабну операцію з повернення тіл вдалося реалізувати завдяки координації роботи кількох державних структур: Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших установ сектору безпеки та оборони.

1200 тіл загиблих українців передано з РФ: триває ідентифікація / 3 Фотографії

Окрему подяку Координаційний штаб висловив Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який відповідає за перевезення тіл до профільних державних установ.

Нагадаємо раніше ми розповідали, про те що означають статуси: зниклий безвісти, загиблий чи полонений.

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