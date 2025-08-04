Аэродром Саки атаковала СБУ: сколько российских самолетов сгорело

Этой ночью в Крыму было громко, но не от радости отдыхающих и музыки, а от атак дронами. В Службе безопасности Украины поделились деталями новой спецоперации, прошедшей в ночь на 4 августа 2025 года. Рассказываем обо всех подробностях далее.

СБУ атаковала аэродром Саки в Крыму

Беспилотники СБУ посетили Крым в ночь с 3 на 4 августа 2025 года. Сообщается, что бойцы ЦСО Альфа СБУ атаковали военный аэродром Саки. Он является ключевым для операций в Черном море.

В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

Российские оккупанты понесли сильные убытки. По подсчетам СБУ, только один самолет Су-30СМ может стоить около $35-50 млн.

На территории аэродрома Саки был также поражен состав авиационного вооружения.

Успешная спецоперация СБУ в Саках — это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины.

В СБУ напоминают: российские оккупанты не должны чувствовать себя в безопасности на украинской земле.

Российские оккупанты постоянно пытаются совершить диверсии в украинском тылу. Для спецопераций против гражданских они привлекают подростков, людей старшего возраста и тех, кто имеет тяжелую ситуацию с деньгами. Мы рассказывали, как привлекают детей к диверсиям.

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