Я их называю “Отряд самоубийц”: командир Братства ГУР об операциях в российском тылу

Бойцы ГУР — одни из тех, на чьи плечи ложатся тяжелые операции в тылу врага. В том числе и во временно оккупированном Крыму. За полномасштабную войну наши защитники уже не раз побывали и провели там успешные операции.

Среди батальонов ГУР есть Братство, бойцы которого и работают у врага под носом. Но не все могут попасть в эту группировку. О правилах отбора, тяжелых миссиях и интересных историях рассказал командир Братства Алексей Сердюк с позывным Боргезе для РБК-Украина.

Братство — что известно об этом батальоне ГУР

Братство — один из самых интересных и нестандартных батальонов в украинском войске. У его бойцов все общее: вера, идеология, самодисциплина, мотивация, преданность. Воины Братства готовы к трудным задачам в российском тылу. Об этом батальоне ГУР мало говорят, но он заслуживает внимания.

Батальон является частью подразделения Тимура ГУР МО. Его история началась в 2014 году, когда россияне напали на Крым и на Восток страны. Первые добровольцы, пожелавшие защищать страну от россиян, были преимущественно людьми верующими. Они захотели влиять на эту войну, а не охранять государственные помещения.

В 2014 году мы пришли как добровольцы и в очень разных формированиях. Были и с Азовом в Шахтерске, создали свой батальон Святая Мария для обороны Мариуполя, — говорит командир.

А в начале полномасштабной войны добровольцы собрались снова. С лучшим осознанием, зачем должны бороться, соответствующим оружием и опытом. Сейчас бойцы специализируются на диверсиях в российском тылу, глубоких рейдах и разведке.

На каком-то этапе нас пригласили в Главное управление разведки, и уж там очень стремительно начался наш путь.

Роль христианства

Христианская вера является основополагающей для каждого бойца в Братстве. Это обязательное условие вступления, ведь все воины должны разделять общие ценности и моральные принципы. Боргезе объясняет, что такие бойцы действуют слаженно и дисциплинированно.

Представителям других религий или атеистам к батальону не приобщиться. Вера для этих воинов является и щитом, и мотивацией бороться. Во время самых трудных боев они ищут помощи в молитве. Командир говорит, что вера и слаженность показывают результат меньших потерь, чем в других подразделениях.

Операция Братства в Крыму

Операция бойцов спецподразделения ГУР Братство в Крыму стала одновременно мистической и опасной. Воины должны были высадиться, преодолеть путь 100 км по открытому морю, атаковать радиолокационный узел россиян.

Тогда Боргезе знал, кого из бойцов можно отправить на такое задание. Мужчина объясняет, что не все командиры правильно понимают возможности своего подразделения.

Когда мы вышли в море, навигация отказала, GPS не работал. Было полное радиомолчание. Мы шли по звездам.

— В море вышел из строя двигатель на одной из лодок, команды приходилось координировать знаками. Были моменты, когда казалось, что миссия сорвется, — делится Алексей Сердюк.

Несмотря на это, в тот день бойцы Братства смогли выполнить операцию. Оставалось только вернуться домой. В трудный момент помогла молитва.

Когда бойцы выходили из зоны операции, туман рассеялся, море стало спокойным. По возвращении в безопасность море опять стало бурным, началась гроза. Своих бойцов Боргезе иногда называет Отрядом самоубийц, как фильм. Ведь им поручают тяжелые операции в десятках километров вглубь российского тыла.

Раньше мы рассказывали, как музыкант стал командиром танка.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.