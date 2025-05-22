Рассказы

Я их называю “Отряд самоубийц”: командир Братства ГУР об операциях в российском тылу

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 мая 2025, 19:00
Братство ГУР
военный
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