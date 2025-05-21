Рассказы

Полковник застрял в люке! Как музыкант Павел стал командиром танка

Анастасия Жиденко, редактор сайта 21 мая 2025, 21:00
военный
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пасика
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