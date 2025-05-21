Полковник застрял в люке! Как музыкант Павел стал командиром танка

Еще недавно Павел Корнев занимался музыкой. Но уже в 2018 году добровольно присоединился к войску.

Окончил училище, диплом положил на стол — и пошел в военкомат.

30 января подписал контракт с ВСУ. Начинал службу в Десне, дальше — 17-я отдельная танковая бригада, где он прошел сложный путь до командира.

После боевого крещения на фронте поступил в Военный институт танковых войск, где сейчас учится на третьем курсе факультета вооружения военной техники. Его историей поделилась АрмияInform.

Прозвучал приказ выдать оружие

Павел заступил на дежурство 23 февраля 2022 года. На следующее утро — взрывы, паника и приказ командира роты: “Выдавай оружие!”. Павел в составе первого батальона 17-й отдельной танковой бригады двинулся в район города Счастье. Из-за неисправности он отстал от колонны, связь пропала — и только чудом удалось выйти на десантников.

Сутки его подразделение оставалось в городе, помогали гражданским, эвакуировали детей из интерната. Уже тогда Павел понял: война — это не только бои, но и выбор — быть человеком даже в самые страшные моменты.

Встреча с врагом

— Едем, поворот. А навстречу — российский БТР, облепленный пехотой. Они в голубых беретах — десантники. Помню эти лица. У нас все готово — снаряд в пушке. Шарахнули им в лоб. Они же крылатая пехота — вот и полетели… кусками.

Павел участвовал в боях под Северодонецком, в Кременной, под Лиманом. Его танк был подбит — экипаж вырвался, машину уничтожить не позволили, но Павел пытался оставить ее врагу неисправной.

Выдернул все провода, разбил прицел, радийку… Ущерб нанесли по максимуму.

Один из боев в Кременной остался в памяти Павла навсегда. Десантники зажали кадыровцев в здании, но сдаваться те не хотели.

Пришлось снести дом из пушки вместе с ними.

А под Лиманом, когда Павел уже думал, что город под контролем, случилась ситуация: на перекрестке военные наткнулись на российский Т-72. В люке сидел полковник с тремя звездами, который растерянно пытался спрятаться, увидев украинский танк с сине-желтым флажком. Павел вспомнил этот момент: “Я жал на газ и пытался оттуда отвести нас немного дальше”.

— Из российского танка начал стрелять башенный пулемет. У врага, конечно, ничего не получилось. Я оказался быстрее.

Самое страшное — ожидание

Однако, по словам Павла, обычно больше всего его пугает не сам бой, а предвкушение.

— Честно говоря, было немного страшно. Но, как ни странно, в бою все лишние мысли исчезают. Самое страшное было до боя, а именно ожидание…

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