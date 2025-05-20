Говорила Богу “Забери меня”: исповедь мамы военного, который уже более трех лет в плену

Когда сердце бьется не в ритме жизни, а в ритме надежды… Это история украинской матери, чей сын уже более трех лет находится в российском плену. Ежедневно женщина находит в себе силы жить, продолжает ждать и молиться. Так выглядит ее обыденность с неопределенной потерей.

Детство и тяжелые взрослые годы

В небольшом фотоальбоме — теплые моменты, которые сейчас греют, как одеяло в холодные дни. Мама Ирина подарила его сыну Ярославу на совершеннолетие. Там — счастье, беззаботность, детские игры в футбол, смех. Женщина вспоминает, как забрала его из детдома вместе с братом, когда ему было семь лет.

Женщина говорит, что был определенный период в жизни мальчика, когда смыслом его жизни был футбол. А потом Ярослав вырос и пошел служить в Азов. За три года до полномасштабной войны сказал матери: “Уже поздно, мама. Уже нельзя ни плакать, ни уговаривать”.

24 февраля 2022 года Ярослав позвонил из Мариуполя — в последний раз перед тишиной. Попрощался и сказал маме бежать из Киевской области. Связь оборвалась. Женщина узнала позже: у ее сына тяжелая контузия, потеря слуха, зрения, координации. Ярослав попал в госпиталь, потом — на Азовсталь.

Я говорила Богу: “Забери меня. Меня забери. Только пусть он живет”, — вспомнила Ирина.

Жизнь в страшной неопределенности

В июле 2022 года россияне взорвали барак с пленными в Еленовке, убив десятки пленных. Ирина узнала, что Ярослав выжил, попав в список раненых. Его увидели на пропагандистском видео — с раненой рукой, но живого.

Это было последнее известие. Три года — ни звонка, ни письма. Эта неизвестность утомительна.

Однако месяц назад Ирина получила новую надежду. Один из освобожденных пленников сообщил: “Ярослав жив. Он в российской тюрьме”.

И женщина снова держится, потому что нужно быть сильной для сына.

Ярослав мне сказал: “Прости, что столько горя принес”. А я хочу, чтобы он знал — я здорова, я сильная, я держусь!

Сейчас более 70 тысяч украинцев находятся в реестре пропавших без вести. Преимущественно — военные. Психологи называют это неопределенной потерей: состояние, когда нет подтверждения смерти, но и доказательств жизни тоже.

Государство берет на себя обязательства искать человека, пока он не будет найден. Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Но ждать приходится годами. Родственники живут между верой и отчаянием.

Сегодня ты знаешь, что он жив. А завтра — уже нет, — сказала Ирина.

Психологическая помощь для женщин

Именно проект GIDNA предоставляет бесплатную психологическую помощь женщинам, чьи родные пропали без вести или находятся в плену.

— Это не о советах. Это о том, как себя поддержать, когда мир рушится. И жить дальше, как можете вы, а не как вам скажут, — рассказала психолог Лидия Дульнева.

Такой подход практикуют также израильские специалисты. В Украине же пока не хватает государственных программ — помогают преимущественно благотворители и волонтеры.

Ранее мы рассказывали и о психологической поддержке для военнослужащих.

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