Психологическая поддержка для женщин-военнослужащих: горячая линия от Маршу Жінок

Количество женщин в армии на начало января 2024 года составляло почти 70 тыс. Сейчас украинская армия активно борется не только с врагом на поле боя, но и с гендерными стереотипами и неравенством.
Однако до сих пор женщины в армии сталкиваются с проблемами, которые влияют на психологическое состояние военнослужащих: отношения с семьей и расстояние с родными, отношение окружения, побратимов и посестер. Конечно, влияет также постоянный стресс, истощение и страх умереть.
Феминистическая инициатива Марш Жінок запустила горячую линию поддержки военнослужащих. Что об этом известно, как обратиться и какую помощь могут оказать, рассказываем далее в материале.
В службу психологической поддержки, которую открыла организация Марш Жінок, могут обратиться все женщины-военнослужащие.
В частности, обратиться за помощью стоит, если у тебя есть следующие симптомы:
— Наша цель — помочь женщинам пройти через эмоционально-сложные ситуации и состояния. На психологической линии работают 17 опытных и высококвалифицированных психологов, в команде также есть врачи-психиатры. Все психологические консультации являются бесплатными для женщин, ведь оплату психологам осуществляет Марш Жінок, — объяснили в организации.
Обратиться за помощью можно через Telegram-бот Маршу Жінок или по ссылке на сайте организации.
Психологическая поддержка нужна не только женщинам, но и мужчинам. Куда обращаться за психологической помощью мужчинам, мы писали в другом материале.
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