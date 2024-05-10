Психологическая поддержка для женщин-военнослужащих: горячая линия от Маршу Жінок

Количество женщин в армии на начало января 2024 года составляло почти 70 тыс. Сейчас украинская армия активно борется не только с врагом на поле боя, но и с гендерными стереотипами и неравенством.

Однако до сих пор женщины в армии сталкиваются с проблемами, которые влияют на психологическое состояние военнослужащих: отношения с семьей и расстояние с родными, отношение окружения, побратимов и посестер. Конечно, влияет также постоянный стресс, истощение и страх умереть.

Феминистическая инициатива Марш Жінок запустила горячую линию поддержки военнослужащих. Что об этом известно, как обратиться и какую помощь могут оказать, рассказываем далее в материале.

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Служба психологической поддержки для военнослужащих

В службу психологической поддержки, которую открыла организация Марш Жінок, могут обратиться все женщины-военнослужащие.

В частности, обратиться за помощью стоит, если у тебя есть следующие симптомы:

проблемы со сном;

чрезмерное напряжение;

апатия и потеря мотивации;

ощущение безысходности и одиночества;

ПТСР, тревожное и депрессивное состояние;

суицидальные мысли;

проблемы в общении с близкими;

любые виды насилия или буллинга.

— Наша цель — помочь женщинам пройти через эмоционально-сложные ситуации и состояния. На психологической линии работают 17 опытных и высококвалифицированных психологов, в команде также есть врачи-психиатры. Все психологические консультации являются бесплатными для женщин, ведь оплату психологам осуществляет Марш Жінок, — объяснили в организации.

Обратиться за помощью можно через Telegram-бот Маршу Жінок или по ссылке на сайте организации.

Психологическая поддержка нужна не только женщинам, но и мужчинам. Куда обращаться за психологической помощью мужчинам, мы писали в другом материале.

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