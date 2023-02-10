На Украину летят ракеты: что известно на этот момент

Утром 10 февраля Украина охватила масштабная воздушная тревога. Сирены звучали по всей территории Украины.

По информации Одесского областного совета, враг запускает ракеты Калибр с морских носителей.

Как сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пока ракет в воздушном пространстве Украины нет.

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Ориентировочное время их подлета к Днепропетровской области — 9:30 утра. Оно может изменяться так же, как и направление движения ракет. Куда летят — неизвестно, поэтому будьте осторожны и берегите себя, — написал он.

В то же время ДТЭК сообщил, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели, — говорится в сообщении.

Также из-за обесточивания отдельных участков производятся задержки поездов, об этом пишет Укрзализныця.

По Украине 5 из 65 рейсов Укрзализныци задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда — более получаса.

Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами и ракетами. В ночь на 10 февраля взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской и и Хмельницкой областях. Читай подробности.