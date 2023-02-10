На Україну летять ракети: що відомо на цю мить — ОНЛАЙН

Вранці 10 лютого Україну охопила масштабна повітряна тривога. Сирени лунали по всій території України. Розповідаємо, куди летять зараз ракети в Україні.

Куди летять зараз ракети в Україні

Оновлено об 11:45. Голова Хмельницької ОВА повідомив, що в Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету та один дрон Shahed.

На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.

Оновлено об 11:27. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію про перетин повітряного простору Румунії та Молдови російськими ракетами.

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О 10:18 дві російські крилаті ракети Калібр здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав, — пише він у своєму Telegram.

Ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Потім у коментарі УП речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що наша ППО розуміла ризик для іноземної держави, тому збили ці ракети вже в повітряному просторі України.

Оновлено об 11:20. На Львівщині можуть бути перебої з електрикою – голова ОВА Максим Козицький.

Оновлення 11:05. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку, у Харківському районі поранення отримало семеро людей.

Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються.

Оновлення 10:55. У Львівській області відомо про роботу ППО — мер Львова Андрій Садовий. Також про роботу ППО підтвердили у Вінницькій області.

Оновлення 10:40. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!

Кияни переховуються від ракетної небезпеки у метро. Журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко показала, як це відбувається, на фото.

На Україну летять ракети: що відомо на цю мить — ОНЛАЙН / 3 Фотографії

Відомо про вибухи у Хмельницькій області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Симчишин. Хмельницька міська рада повідомила, що місто буде без води.

Оновлення 10:30. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що очікується пуск третьої хвилі ракет.

Оновлення 10:20. Відомо про влучання у Харкові. Про це каже мер міста Ігор Терехов.

Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами, — додав міський голова.

Оновлення 10:00. Відомо, що російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в Укренерго.

На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

У Києві та області працює ППО — про це повідомили у КМВА. Роботу ППО також підтвердив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Про роботу сил Протиповітряної оборони повідомляють і на Вінниччині.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі. Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Оновлення 8:30. Здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс — повідомили у Повітряних силах ЗС України.

За інформацією Одеської обласної ради, ворог запускає ракети Калібр з морських носіїв.

Стало відомо про вибухи у Кривому Розі, попередньо — робота ППО. Про вибухи також повідомляють у Запоріжжі та Івано-Франківській області.

За оновленою інформацією, у Запоріжжі зафіксовано два влучання російських ракет. Про це повідомив секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.

Водночас ДТЕК повідомив, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі, — йдеться у повідомленні.

Також через знеструмлення окремих ділянок відбуваються затримки потягів, про це пише Укрзалізниця.

По Україні 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще три поїзди — на понад півгодини.

Вночі росіяни також атакували Україну іранськими дронами та ракетами. У ніч на 10 лютого вибухи лунали у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Харківщині та Хмельниччині. Читай подробиці.