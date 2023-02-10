Усю ніч лунали вибухи: ворог атакував Україну дронами і ракетами — є влучання

Росіяни знов атакували Україну іранськими дронами та ракетами. У ніч на 10 лютого вибухи лунали у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Харківщині та Хмельниччині.
Цілили по критичній інфраструктурі. Розповідаємо, що відомо про обстріл регіонів на цю мить.
Лише за одну годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих “прильотів”. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєвца, це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.
Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Це все, на що здатна ця армія мразот — обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося, — написав він у Telegram.
Надзвичайно гучною була ніч і на Дніпропетровщині.
Близько десятої вечора рашистські виродки запустили на область партію Шахедів. Але наші доблесні сили ППО збили всi БпЛА, — повідомив очільник області Сергій Лисак.
Близько десятої вечора рашистські виродки запустили на область партію Шахедів. Але наші доблесні сили ППО збили всi БпЛА, — повідомив очільник області Сергій Лисак.
Та ворог не заспокоївся і почав обстрілювати область ракетами. На жаль, є влучання.
Так, у Криворізькому районі окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування, а також поранений 46-річний працівник підприємства. Він одразу ж отримав медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
А от у Піщанській громаді уламки ворожої ракети впали на дах двоповерхового будинку. У результаті виникла пожежа — її рятувальники вже приборкали. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.
Цієї ночі ворог гатив і по Харківщині. Поцілив по критичній інфраструктурі, загалом було зафіксовано близько 10 вибухів. Про це повідомляє голова області Олег Синєгубов.
У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
У ніч проти 10 лютого близько 4:00 окупанти атакували безпілотниками і Хмельницьку область. Влучили в об’єкт критичної інфраструктури на території Шепетівського району.
Про це написав голова ОВА Сергій Гамалій.
Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об’єкт критичної інфраструктури, — йдеться у його повідомленні.
Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об’єкт критичної інфраструктури, — йдеться у його повідомленні.
Фото: Сергій Гамалій
Українські військові та західні аналітики повідомляють, що росіяни активізували свої сили на п’яти напрямках фронту. Утім наші захисники роблять усе можливе, щоб стримувати та відбивати атаки загарбників. Подробиці дивись на карті бойових дій.
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