Усю ніч лунали вибухи: ворог атакував Україну дронами і ракетами — є влучання

Росіяни знов атакували Україну іранськими дронами та ракетами. У ніч на 10 лютого вибухи лунали у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Харківщині та Хмельниччині.

Цілили по критичній інфраструктурі. Розповідаємо, що відомо про обстріл регіонів на цю мить.

Обстріл у Запоріжжі 10 лютого

Лише за одну годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих “прильотів”. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєвца, це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

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Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Це все, на що здатна ця армія мразот — обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося, — написав він у Telegram.

Обстріли Дніпропетровщини вночі

Надзвичайно гучною була ніч і на Дніпропетровщині.

Близько десятої вечора рашистські виродки запустили на область партію Шахедів. Але наші доблесні сили ППО збили всi БпЛА, — повідомив очільник області Сергій Лисак.

Та ворог не заспокоївся і почав обстрілювати область ракетами. На жаль, є влучання.

Так, у Криворізькому районі окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування, а також поранений 46-річний працівник підприємства. Він одразу ж отримав медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

А от у Піщанській громаді уламки ворожої ракети впали на дах двоповерхового будинку. У результаті виникла пожежа — її рятувальники вже приборкали. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.

Вибухи на Харківщині сьогодні вночі

Цієї ночі ворог гатив і по Харківщині. Поцілив по критичній інфраструктурі, загалом було зафіксовано близько 10 вибухів. Про це повідомляє голова області Олег Синєгубов.

У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Обстріли Хмельниччини сьогодні

У ніч проти 10 лютого близько 4:00 окупанти атакували безпілотниками і Хмельницьку область. Влучили в об’єкт критичної інфраструктури на території Шепетівського району.

Про це написав голова ОВА Сергій Гамалій.

Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об’єкт критичної інфраструктури, — йдеться у його повідомленні.

Фото: Сергій Гамалій