Війна в Україні

Усю ніч лунали вибухи: ворог атакував Україну дронами і ракетами — є влучання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 08:55
Усю ніч лунали вибухи: ворог атакував Україну дронами і ракетами — є влучання

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