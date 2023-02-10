Актуальна карта бойових дій в Україні 10 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові та західні аналітики повідомляють, що росіяни активізували свої сили на п’яти напрямках фронту.
Їхня мета — повністю підкорити Луганську та Донецьку області. Утім наші захисники роблять усе можливе, щоб стримувати та відбивати атаки загарбників.
Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області.
Загарбники ведуть наземні атаки навколо Бахмута та продовжують тактичні наступи.
Крім того, окупанти проводять наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.
Також російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
Повідомляється, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом минулої доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
Для приховування кількості своїх загиблих росіяни облаштували мобільний крематорій на території підприємства Придніпровська Біотес в місті Токмак Запорізької області.
Місцеві жителі повідомляють про постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Сили ППО за минулу добу збили два ворожих безпілотники типу Орлан-10 та один — Оріон.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Україна не раз наголошувала, що нам потрібні літаки для захисту українського неба. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли Україна отримає літаки від партнерів.
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