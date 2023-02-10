Актуальна карта бойових дій в Україні 10 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові та західні аналітики повідомляють, що росіяни активізували свої сили на п’яти напрямках фронту.

Їхня мета — повністю підкорити Луганську та Донецьку області. Утім наші захисники роблять усе можливе, щоб стримувати та відбивати атаки загарбників.

Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області.

Загарбники ведуть наземні атаки навколо Бахмута та продовжують тактичні наступи.

Крім того, окупанти проводять наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.

Також російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби росіяни завдали:

41 авіаційний удар;

три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі Краматорська ;

; 32 обстріли з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області; Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна Харківської області.

та напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Однак росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області; Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

та напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

та напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Для приховування кількості своїх загиблих росіяни облаштували мобільний крематорій на території підприємства Придніпровська Біотес в місті Токмак Запорізької області.

Місцеві жителі повідомляють про постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили ППО за минулу добу збили два ворожих безпілотники типу Орлан-10 та один — Оріон.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два пункти управління ворога;

два райони зосередження живої сили росіян;

склад боєприпасів загарбників;

позицію протиповітряної оборони противника.

Україна не раз наголошувала, що нам потрібні літаки для захисту українського неба. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли Україна отримає літаки від партнерів.

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