Актуальная карта боевых действий в Украине 10 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные и западные аналитики сообщают, что россияне активизировали свои силы на пяти направлениях фронта.

Их цель — полностью покорить Луганскую и Донецкую области. Впрочем, наши защитники делают все возможное, чтобы сдерживать и отражать атаки захватчиков.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области.

Захватчики ведут наземные атаки вокруг Бахмута и продолжают тактические наступления.

Кроме того, оккупанты проводят наступательные действия северо-западнее Сватового и активизировали наступательные действия в районе Кременной.

Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.

Сообщается, что российские и украинские силы продолжают небольшие боевые действия и разведку в дельте реки Днепр и на Кинбурнской косе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки россияне нанесли:

41 авиационный удар;

три ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре Краматорска ;

; 32 обстрела из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы более 20 населенных пунктов, в частности Гай Черниговской области; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области; Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двуречная Харьковской области.

и направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако россияне обстреляли районы более 20 населенных пунктов, в частности Гай Черниговской области; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области; Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двуречная Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

и направлениях под огненное поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Пивничное, Майорск Донецкой области.

направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Пивничное, Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

и направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Чаривное Запорожской области.

направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Чаривное Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в том числе Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Для утаивания количества своих погибших россияне обустроили мобильный крематорий на территории предприятия Приднепровская Биотес в городе Токмак Запорожской области.

Местные жители сообщают о постоянной трупной вони в юго-восточном районе города, особенно ночью.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы ПВО за минувшие сутки сбили два вражеских беспилотника типа Орлан-10 и один — Орион.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два пункта управления врага;

два района сосредоточения живой силы россиян;

склад боеприпасов захватчиков;

позицию противовоздушной обороны противника.

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