Актуальная карта боевых действий в Украине 10 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные и западные аналитики сообщают, что россияне активизировали свои силы на пяти направлениях фронта.
Их цель — полностью покорить Луганскую и Донецкую области. Впрочем, наши защитники делают все возможное, чтобы сдерживать и отражать атаки захватчиков.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области.
Захватчики ведут наземные атаки вокруг Бахмута и продолжают тактические наступления.
Кроме того, оккупанты проводят наступательные действия северо-западнее Сватового и активизировали наступательные действия в районе Кременной.
Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
Сообщается, что российские и украинские силы продолжают небольшие боевые действия и разведку в дельте реки Днепр и на Кинбурнской косе.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За прошедшие сутки россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
Для утаивания количества своих погибших россияне обустроили мобильный крематорий на территории предприятия Приднепровская Биотес в городе Токмак Запорожской области.
Местные жители сообщают о постоянной трупной вони в юго-восточном районе города, особенно ночью.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Силы ПВО за минувшие сутки сбили два вражеских беспилотника типа Орлан-10 и один — Орион.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
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