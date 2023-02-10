Всю ночь раздавались взрывы: враг атаковал Украину дронами и ракетами — есть попадания

Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами и ракетами. В ночь на 10 февраля взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской и и Хмельницкой областях.

Целили по критической инфраструктуре. Рассказываем, что известно об обстреле регионов на этот момент.

Обстрел Запорожья 10 февраля

Всего за один час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских “прилетов”. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртевца, это их самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

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Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Это все, на что способна эта армия мрази – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся, — написал он в Telegram.

Обстрелы Днепропетровской области этой ночью

Необычайно громкой была ночь и на Днепропетровщине.

Около десяти вечера рашистские уроды запустили на область партию Шахедов. Но наши доблестные силы ПВО сбили все БПЛА, — сообщил глава области Сергей Лысак.

Но враг не успокоился и принялся обстреливать область ракетами. К сожалению, есть прилеты.

Так, в Криворожском районе оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения, а также раненый 46-летний сотрудник предприятия. Он сразу же получил медицинскую помощь, будет лечиться дома. В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий атаки.

А вот в Песчанской громаде обломки вражеской ракеты упали на крышу двухэтажного дома. В результате возник пожар — его спасатели уже обуздали. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Взрывы в Харьковской области сегодня ночью

Этой ночью враг бил и по Харьковской области. Попал по критической инфраструктуре, всего было зафиксировано около 10 взрывов. Об этом сообщает глава области Олег Синегубов.

В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обстрелы Хмельницкой области сегодня

В ночь на 10 февраля около 4:00 оккупанты атаковали беспилотниками и Хмельницкую область. Попали в объект критической инфраструктуры на территории Шепетовского района.

Об этом написал глава ОВА Сергей Гамалий.

Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну Шахидами. Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры, — говорится в его сообщении.

Фото: Сергей Гамалий

Украинские военные и западные аналитики сообщают, что россияне активизировали свои силы на пяти направлениях фронта.

Их цель — полностью покорить Луганскую и Донецкую области. Впрочем, наши защитники делают все возможное, чтобы сдерживать и отражать атаки захватчиков. Подробности смотри на карте боевых действий.