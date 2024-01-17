Атака шахедов на Одессу 17 января: есть пострадавшие, эвакуированы 130 гражданских людей

Сегодня ночью, 17 января, российские оккупанты ударили шахедами по Одессе. Подразделения ПВО работали около трех часов. В результате удара есть пострадавшие. Читай, что известно об ударах по Одессе и как продолжалась атака шахедов.

Атака шахедов на Одессу 17 января 2024 — что известно об ударах

Дроны-камикадзе Shahed 131/136 заходили из акватории Черного моря на очень низкой высоте. В Одесской области было сбито 11 дронов. Большинство из них сбивали на подлете, поэтому обломки упали в море. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Осколками и взрывной волной были повреждены многоквартирные дома и магазины, частные автомобили в Приморском районе. Три человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

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Среди пострадавших — 62-летний мужчина с осколочным ранением, 69-летняя женщина, 29-летняя женщина.

Из поврежденного дома были эвакуированы 130 гражданских.

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки дронами на Одессу, в городе произошло возгорание газовой трубы. Горели припаркованные рядом автомобили, балконы на третьем и четвёртом этажах.

На месте работает мобильный пункт обогрева, психологи оказали помощь пострадавшим.

Работа ПВО в ночь на 17 января

В ночь на 17 января 2024 российские оккупанты нанесли удар 20-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской области в направлении Харькова.

Воздушные Силы и Силы обороны уничтожили 19 беспилотников. ПВО работало в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Кировоградской областях.

Ранее мы рассказывали о сбитии российского самолета А-50.

Фото: Силы обороны Юга Украины

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