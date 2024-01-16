В Харьковской области в двух громадах вводят обязательную эвакуацию населения — где именно опасно

Жизнь каждого из граждан для Украины чрезвычайно важна. А спасти и по возможности обезопасить мирных людей в условиях боевых действий всегда остается приоритетной задачей.

Поэтому, по словам председателя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в Харьковской области в двух громадах Купянского района ввели обязательную эвакуацию населения из-за ситуации безопасности.

В частности, речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района, где сейчас проживает 3043 человека. Из них 279 — это дети.

Сейчас также смотрят

Всех, кто согласится на эвакуацию, обеспечат жильем и поддержкой международных гуманитарных организаций.

Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей.

Эвакуация в Харьковской области

Населенные пункты Кондрашовской громады

Благодатовка,

Вишневка,

Васильевка,

Великая Шапковка,

Гусынка,

Грушевка,

Дорошевка,

Егоровка,

Курочкино,

Ковалевка,

Николаевка Первая,

Моначиновка,

Московка,

Нечволодовка,

Просянка,

Прилютовое,

Самборовка,

Смородьковка,

Соболевка,

Садовое,

Цыбовка.

Населённые пункты Куриловской громады

Белое,

Воронцовка,

Лесная Стенка,

Сеньково,

Синиха.

Как эвакуироваться

Получить помощь в эвакуации могут все желающие по номеру 0 800 33 92 91. Линия работает круглосуточно.

Для украинских защитников важна жизнь каждого украинца, поэтому они делают все, чтобы спасти человека. Читай, как бойцы ТРО эвакуировали дедушку из Старомайорского.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.