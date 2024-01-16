В Харьковской области в двух громадах вводят обязательную эвакуацию населения — где именно опасно

Жизнь каждого из граждан для Украины чрезвычайно важна. А спасти и по возможности обезопасить мирных людей в условиях боевых действий всегда остается приоритетной задачей.
Поэтому, по словам председателя Харьковской ОВО Олега Синегубова, в Харьковской области в двух громадах Купянского района ввели обязательную эвакуацию населения из-за ситуации безопасности.
В частности, речь идет о Кондрашовской и Куриловской громадах Купянского района, где сейчас проживает 3043 человека. Из них 279 — это дети.
Всех, кто согласится на эвакуацию, обеспечат жильем и поддержкой международных гуманитарных организаций.
Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей.
Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей.
Получить помощь в эвакуации могут все желающие по номеру 0 800 33 92 91. Линия работает круглосуточно.
Для украинских защитников важна жизнь каждого украинца, поэтому они делают все, чтобы спасти человека. Читай, как бойцы ТРО эвакуировали дедушку из Старомайорского.
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