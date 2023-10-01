Оккупанты бросили в его дом гранату: как бойцы ТрО эвакуировали дедушку из Старомайорского

Для них важна жизнь каждого украинца, поэтому они сделали все, чтобы спасти мужчину. Бойцы 128-й отдельной бригады сил ТрО, участвовавшие в деоккупации Старомайорского два месяца назад, нашли тогда среди развалин села единственного мирного жителя.

Им оказался Григорий, которому, говорят парни, около 70 лет. Мужчина рассказал, что когда оккупанты бежали, бросили ему в дом гранату и он чудом остался жив, получил только осколочные ранения.

Мирному жителю бойцы оказали медпомощь и начали уговаривать эвакуироваться. В конце концов тот согласился.

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Услышали крик, думали, что враг

25-летний боец с позывным Клен — ветеран ООС и бывший трудовой мигрант. Ради защиты своей страны приехал из-за границы. Он — один из героев видео. Клен был в составе тех, кто два месяца назад освобождал Старомайорское. Тогда обнаружили единственного мирного жителя.

— Во время зачистки проверяли здания. Услышали крик человека, подумали, что это наш враг, но это оказался дедушка, — вспоминает боец.

Григорий им рассказал, что когда оккупанты бежали, то бросили ему в дом гранату.

Мы ему принесли воду и пищу. Спрашивали, почему не едет. Он говорил, что не хочет, потому что здесь его дом, он здесь вырос и не поедет, — делится Клен.

Доброволец с позывным Филин говорит, что Григорий пережил немало ужасов: рассказывал и об изнасиловании россиянами женщин и об умышленном разрушении домов.

Через несколько недель бойцам удалось уговорить Григория эвакуироваться. Для мужчины без ноги прихватили носилки.

Правда, доставить Григория на относительно безопасное от линии фронта расстояние беспрепятственно не удалось. Парни наткнулись на российскую ДРГ. Пришлось отстреливаться.

Впрочем, говорят бойцы, они смогли выбраться и спасти гражданского, которого впоследствии передали эвакуационной группе Белые ангелы.

Бойцы радуются этому спасению бывшего заложника оккупантов, потому что, утверждают, для них важна жизнь каждого украинца.

Группа Белые ангелы эвакуируют детей и взрослых из опасных территорий. Ранее мы рассказывали, как Белые ангелы эвакуируют детей из Авдеевки.

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