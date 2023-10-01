Окупанти кинули в його будинок гранату: як бійці ТрО евакуйовували дідуся зі Старомайорського

Для них важливе життя кожного українця, тому вони зробили усе, щоб врятувати чоловіка. Бійці 128-ї окремої бригади сил ТрО, які брали участь у деокупації Старомайорського два місяці тому, знайшли тоді серед руїн села єдиного мирного мешканця.

Ним виявився Григорій, якому, кажуть хлопці, близько 70 років. Чоловік розповів, що коли окупанти тікали, кинули йому в будинок гранату, і він дивом лишився живий, зазнавши лише скалкових поранень.

Мирному жителю бійці надали меддопомогу та почали вмовляти евакуюватися. Зрештою, той погодився.

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Почули крик, думали, що ворог

25-річний боєць на псевдо Кльон — ветеран ООС та колишній заробітчанин. Заради захисту своєї країни приїхав з-за кордону. Він є одним із героїв відео. Кльон був у складі тих, хто два місяці тому звільняв Старомайорське. Тоді знайшли єдиного мирного жителя.

— Під час зачистки перевіряли будівлі. Почули крик людини, подумали, що це наш ворог, але це виявився дідусь, — згадує боєць.

Григорій їм розповів, що коли окупанти тікали, то кинули йому в будинок гранату.

Ми йому принесли воду та їжу. Питали, чого не їде. Він казав, що не хоче, бо тут його будинок, він тут виріс і не поїде, — ділиться Кльон.

Доброволець на псевдо Філін каже, що Григорій пережив чимало жахіть: розповідав і про зґвалтування росіянами жінок і про навмисне руйнування будинків.

Зрештою, за кілька тижнів бійцям вдалося вмовити Григорія евакуюватися. Для чоловіка, який без ноги, прихопили ноші.

Щоправда, доправити Григорія на відносно безпечну від лінії фронту відстань безперешкодно не вдалося. Хлопці натрапили на російську ДРГ. Довелося відстрілюватися.

Утім, кажуть бійці, вони змогли вибратися та врятувати цивільного, якого згодом передали евакуаційній групі Білі янголи.

Цьому порятунку колишнього заручника окупантів хлопці тішаться, бо, твердять, для них важливе життя кожного українця.

Група Білі янголи евакуюють дітей і дорослих з небезпечних територій. Раніше ми розповідали, як Білі янголи евакуюють дітей з Авдіївки.

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