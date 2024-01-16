На Харківщині у двох громадах вводять обов’язкову евакуацію населення — де саме небезпечно

Життя кожного з громадян для України надзвичайно важливе. А врятувати та за можливості убезпечити мирних людей в умовах бойових дій — завжди лишається пріоритетним завданням.

Тому, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Харківщині у двох громадах Куп’янського району запровадили обов’язкову евакуацію населення через безпекову ситуацію.

Зокрема, йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп’янського району, де наразі проживає 3043 людини. З них 279 — це діти.

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Усіх, хто погодиться на евакуацію, забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей.

Евакуація на Харківщині

Населені пункти Кіндрашівської громади:

Благодатівка,

Вишнівка,

Василівка,

Велика Шапківка,

Гусинка,

Грушівка,

Дорошівка,

Єгорівка,

Курочкіне,

Ковалівка,

Миколаївка Перша,

Моначинівка,

Московка,

Нечволодівка,

Просянка,

Прилютове,

Самборівка,

Смородьківка,

Соболівка,

Садове,

Цибівка.

Населені пункти Курилівської громади

Біле,

Воронцівка,

Лісна Стінка,

Сенькове,

Синиха.

Як евакуюватись

Отримати допомогу в евакуації можуть усі охочі за номером 0 800 33 92 91. Лінія працює цілодобово.

Для українських захисників важливе життя кожного українця, тому вони роблять усе, щоб врятувати людину. Читай, як бійці ТрО евакуйовували дідуся зі Старомайорського.

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