Кажется, это твой родственник? Что делать, если узнал(-а) на фото или видео пропавшего без вести человека

К сожалению, во время полномасштабной войны многие украинцы пропали без вести. Родные не могут выйти с ними на связь и узнать их судьбу, но не теряют надежды и продолжают выискивать какую-либо информацию.

Таким образом в интернете они могут увидеть фото или видео пропавшего без вести человека. Но что делать дальше? В Минреинтеграции рассказали, что нужно делать, если узнал(-а) пропавшего без вести человека на фото или видео в интернете.

Увидел(-а) пропавшего без вести человека на фото или видео в интернете: что делать

В Минреинтеграции призывают в таком случае обратиться к правоохранительным органам и следовать четкому алгоритму действий.

Надо обратиться с ходатайством о назначении портретной экспертизы к следователю, расследующему уголовное производство. Составить ходатайство помогут юристы системы бесплатной правовой помощи.

До ходатайства добавить фото или видео, найденные в интернете, и фото или видео, по которым можно точно идентифицировать пропавшего без вести.

Следователь в течение трех рабочих дней должен сообщить о назначении или отказе в экспертизе.

По результатам экспертизы необходимо получить копию заключения эксперта. Предоставить копию документа уполномоченному по вопросах пропавших без вести и Национальному информационному бюро.

В сообщении отмечают, что заключение эксперта поможет работникам Офиса уполномоченного в вопросах из пропавших без вести скорее установить местонахождение пропавшего без вести человека.

Чтобы узнать информацию о пропавшем без вести родственнике, можно позвонить по телефону: +38 089-420-18-66.

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