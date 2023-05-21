Война в Украине

Кажется, это твой родственник? Что делать, если узнал(-а) на фото или видео пропавшего без вести человека

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 мая 2023, 16:00
Що робити, якщо впізнав зниклу безвісти особу в інтернеті — пояснення Мінреінтеграції
Фото: Pexels

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Кажется, это твой родственник? Что делать, если узнал(-а) на фото или видео пропавшего без вести человека
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