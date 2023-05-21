Кажется, это твой родственник? Что делать, если узнал(-а) на фото или видео пропавшего без вести человека

К сожалению, во время полномасштабной войны многие украинцы пропали без вести. Родные не могут выйти с ними на связь и узнать их судьбу, но не теряют надежды и продолжают выискивать какую-либо информацию.
Таким образом в интернете они могут увидеть фото или видео пропавшего без вести человека. Но что делать дальше? В Минреинтеграции рассказали, что нужно делать, если узнал(-а) пропавшего без вести человека на фото или видео в интернете.
В Минреинтеграции призывают в таком случае обратиться к правоохранительным органам и следовать четкому алгоритму действий.
В сообщении отмечают, что заключение эксперта поможет работникам Офиса уполномоченного в вопросах из пропавших без вести скорее установить местонахождение пропавшего без вести человека.
В сообщении отмечают, что заключение эксперта поможет работникам Офиса уполномоченного в вопросах из пропавших без вести скорее установить местонахождение пропавшего без вести человека.
Чтобы узнать информацию о пропавшем без вести родственнике, можно позвонить по телефону: +38 089-420-18-66.
Ранее мы рассказывали, что делать, если военный попал в плен. Читай, куда обращаться по ссылке.
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