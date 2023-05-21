Здається, це твій рідний? Що робити, якщо впізнав(-ла) на фото чи відео зниклу безвісти особу

На жаль, під час повномасштабної війни багато українців зникли безвісти. Рідні не можуть вийти з ними на зв’язок та дізнатися про їхню долю, але не втрачають надії і продовжують вишукувати будь-яку інформацію.

Так у мережі Інтернет вони можуть побачити фото чи відео близької людини. Але що робити далі? У Мінреінтеграції розповіли, що треба робити, якщо впізнав(-ла) зниклу безвісти особу на фото чи відео в інтернеті.

Побачив(-ла) зниклу безвісти особу на фото чи відео в інтернеті: що робити

У Мінреінтеграції закликають у такому випадку звернутися до правоохоронців та слідувати чіткому алгоритму дій.

Треба звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги.

До клопотання додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого(-у) безвісти.

Слідчий протягом трьох робочих днів повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі.

За результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта. Надати копію документа уповноваженому з питань зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.

У повідомленні наголошують, що висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти скоріше встановити місцеперебування зниклої безвісти особи.

Щоб дізнатися інформацію про зниклого безвісти родича, можна зателефонувати за номером: +38 089-420-18-66.

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