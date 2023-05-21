Війна в Україні

Здається, це твій рідний? Що робити, якщо впізнав(-ла) на фото чи відео зниклу безвісти особу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Травня 2023, 16:00
Що робити, якщо впізнав зниклу безвісти особу в інтернеті — пояснення Мінреінтеграції
Фото: Pexels

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Здається, це твій рідний? Що робити, якщо впізнав(-ла) на фото чи відео зниклу безвісти особу
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