Здається, це твій рідний? Що робити, якщо впізнав(-ла) на фото чи відео зниклу безвісти особу

На жаль, під час повномасштабної війни багато українців зникли безвісти. Рідні не можуть вийти з ними на зв’язок та дізнатися про їхню долю, але не втрачають надії і продовжують вишукувати будь-яку інформацію.
Так у мережі Інтернет вони можуть побачити фото чи відео близької людини. Але що робити далі? У Мінреінтеграції розповіли, що треба робити, якщо впізнав(-ла) зниклу безвісти особу на фото чи відео в інтернеті.
У Мінреінтеграції закликають у такому випадку звернутися до правоохоронців та слідувати чіткому алгоритму дій.
У повідомленні наголошують, що висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти скоріше встановити місцеперебування зниклої безвісти особи.
У повідомленні наголошують, що висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти скоріше встановити місцеперебування зниклої безвісти особи.
Щоб дізнатися інформацію про зниклого безвісти родича, можна зателефонувати за номером: +38 089-420-18-66.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо військовий потрапив у полон. Читай, куди звертатися, за посиланням.
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