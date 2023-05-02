Тепер простіше отримати дані! В Україні почав працювати Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

З 2 травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Відсьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Це дозволить родичам зниклих осіб звертатися за витягом до реєстру.

У реєстрі міститимуться такі дані:

ПІБ особи;

місце та дата народження;

сімейний стан;

місце проживання;

територія, на якій відбулося зникнення;

обставини та час зникнення;

прикмети особи.

У Мінреінтеграції пояснюють, що до реєстру також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісти зниклими або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

Як отримати витяг з реєстру безвісти зниклих осіб

Як зазначають у Міністерстві внутрішніх справ, витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України.

Для отримання документа потрібно звернутися до МВС із запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Це можна надіслати поштою за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну пошту: pgmia@mvs.gov.ua.

На підставі цього витягу родичі мають право звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Раніше ми розповідали, що та кому необхідно повідомити, якщо військовий зник безвісти.

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