Война в Украине

Теперь проще получить данные! В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести лиц

Диана Просяник, редактор сайта 02 мая 2023, 12:00
Единый реестр пропавших без вести лиц
Фото: Unsplash

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