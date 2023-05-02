Теперь проще получить данные! В Украине начал работать Единый реестр пропавших без вести лиц

Со 2 мая 2023 года в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.
С сегодняшнего дня данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших без вести. Это позволит родственникам пропавших лиц обращаться за выпиской в реестр.
В реестре будут содержаться следующие данные:
В Минреинтеграции объясняют, что в реестр также будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц без вести пропавшими или объявления умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица.
Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, которая будет подтверждать статус пропавшего.
Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, которая будет подтверждать статус пропавшего.
Как отмечают в Министерстве внутренних дел, выписки из Единого реестра будут предоставлять представители Департамента информатизации МВД Украины.
Для получения документа нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.
Эти данные можно отправить по почте по адресу: г. Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины, или на электронную почту pgmia@mvs.gov.ua.
На основании этой выписки родственники имеют право обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.
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