Не звонит и не пишет? Какую информацию и кому необходимо сообщить, когда военный с фронта не отвечает

Иногда близкий человек, находясь на фронте, не отвечает на телефонные звонки или сообщения. Но как же хочется как можно скорее получить заветный “+” в ответ на “Как ты?” И если долго нет ни одной весточки от родного человека — это легко может заставить волноваться.
Но что делать, если потеряна связь с защитником или защитницей? Куда обращаться и какой алгоритм действий в таком случае, объяснили в Military Media Center.
Необходимо обратиться на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести и придерживаться четкого алгоритма действий.
Телефон горячей линии: 0 800 339 247
Можно написать в мессенджеры на номер: (095) 896-04-21 или сообщить о пропавшем(-ей) лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
Позвонив на соответствующие номера телефонов, специалистам колл-центра необходимо указать следующую информацию:
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