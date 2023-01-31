Не звонит и не пишет? Какую информацию и кому необходимо сообщить, когда военный с фронта не отвечает

Иногда близкий человек, находясь на фронте, не отвечает на телефонные звонки или сообщения. Но как же хочется как можно скорее получить заветный “+” в ответ на “Как ты?” И если долго нет ни одной весточки от родного человека — это легко может заставить волноваться.

Но что делать, если потеряна связь с защитником или защитницей? Куда обращаться и какой алгоритм действий в таком случае, объяснили в Military Media Center.

Куда обращаться, если связь с военным или военной с фронта потеряна

Необходимо обратиться на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести и придерживаться четкого алгоритма действий.

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Телефон горячей линии: 0 800 339 247

Можно написать в мессенджеры на номер: (095) 896-04-21 или сообщить о пропавшем(-ей) лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

Какой алгоритм действий в такой ситуации

Позвонив на соответствующие номера телефонов, специалистам колл-центра необходимо указать следующую информацию:

Фамилию, имя и отчество, дату рождения. Паспортные данные, личный номер и номер военного билета или жетона. Контактные данные места постоянной дислокации территориального центра комплектования и социальной поддержки. ФИО и контакты непосредственного командира и командира части. Контактные данные военкомата, из которого был призван защитник. Телефоны горячей линии части, бригады, группировки. Дату, когда потеряли связь с родным человеком. Если увидишь фото или другие данные о пропавших лицах в социальных сетях — передавай информацию сотрудникам колл-центра.

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