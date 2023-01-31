Не телефонує та не пише? Яку інформацію та кому треба повідомити, коли військовий з фронту не відповідає

Іноді близька людина, перебуваючи на фронті, не відповідає на телефонні дзвінки чи повідомлення. Та як же хочеться якомога швидше отримати заповітний “+” у відповідь на “Як ти?” І якщо довго немає жодної вісточки від рідної людини — це легко може змусити хвилюватись.
Та що робити, якщо втрачено зв’язок із захисником чи захисницею? Куди звертатись та який алгоритм дій у такому випадку, пояснили у Military Media Center.
Необхідно звернутися на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти та дотримуватись чіткого алгоритму дій.
Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247
Можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
Подзвонивши на відповідні номери телефонів, фахівцям кол-центру необхідно вказати таку інформацію:
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