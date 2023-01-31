Не телефонує та не пише? Яку інформацію та кому треба повідомити, коли військовий з фронту не відповідає

Іноді близька людина, перебуваючи на фронті, не відповідає на телефонні дзвінки чи повідомлення. Та як же хочеться якомога швидше отримати заповітний “+” у відповідь на “Як ти?” І якщо довго немає жодної вісточки від рідної людини — це легко може змусити хвилюватись.

Та що робити, якщо втрачено зв’язок із захисником чи захисницею? Куди звертатись та який алгоритм дій у такому випадку, пояснили у Military Media Center.

Куди звертатись, якщо зв’язок із військовим чи військовою з фронту втрачено

Необхідно звернутися на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти та дотримуватись чіткого алгоритму дій.

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Телефон гарячої лінії: 0 800 339 247

Можна написати в месенджери на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

Який алгоритм дій у такій ситуації

Подзвонивши на відповідні номери телефонів, фахівцям кол-центру необхідно вказати таку інформацію:

Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетона. Контактні дані місця постійної дислокації територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ПІБ і контакти безпосереднього командира та командира частини. Контактні дані військкомату, з якого був призваний захисник. Телефони гарячої лінії частини, бригади, угрупування. Дату, коли втратили зв’язок із рідною людиною. Якщо побачиш фото чи інші дані про зниклих осіб у соціальних мережах — передавай інформацію співробітникам кол-центру.

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