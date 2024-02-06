Буданов призвал Канаду передать ракеты CRV7 — у нас есть лучший план “утилизации”

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Global News призвал правительство Канады отдать Украине более 83 тыс. ракет CRV7, которые планируют утилизировать. Что известно о ракетах CRV7 и передадут ли их Украине — читай подробнее в нашем материале.

Буданов о ракетах CRV7

По словам Кирилла Буданова, ракеты CRV7 Украина могла бы использовать для поражения российской артиллерии и танков с ударных вертолетов и наземных пусковых установок. Кроме того, такое решение сэкономило бы деньги канадских налогоплательщиков, ведь расходы на утилизацию финансируются именно из этих средств.

Кирилл Буданов добавил, что подобная идея уже обсуждалась с Канадой, но решения все еще нет. Из более 83 тыс. ракет по крайней мере 8 тыс. в состоянии, подходящем для использования.

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Мы надеемся, что это будет выигрышная ситуация, — сказал Буданов.

Ракеты класса воздух-земля CRV7 хранятся на складе боеприпасов ВС Канады. Для утилизации ракет хотя и выбрали частного подрядчика, но запрос Украины рассматривают.

Канадские чиновники заявляют, что ракетам CRV7 десятки лет, поэтому их использование и транспортировка могут быть опасными. Кирилл Буданов добавил, что украинцы привыкли работать со старым вооружением и готовы принимать риски на себя.

Вместо того чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета.

Об этом заявил лидер консервативной партии Пьер Пуальевр.

Ракеты CRV7 — характеристики

Ракеты CRV7 — канадская разработка времен Холодной войны. К моменту разработки они были одними из самых мощных в классе воздух-земля. По сообщению Defense Express, это, скорее, не ракета, а неуправляемый реактивный снаряд.

Калибр — 70 мм. CRV7 созданы на основе американской Hydra 70. Канада имеет разработку специальной боевой части для CRV7 — она предназначена для поражения защищенных объектов. Потому ракеты CRV7 способны пробить до 4 метров земли либо метр бетона.

В общем CRV7 предназначены для поражения наземных целей. С помощью боевых частей WDU-5002/B FAT или WDU-500X/B можно поражать танки с вольфрамо-стальными “дротиками”, живую силу и легкую бронированную технику.

Во всяком случае, если Украине передадут ракеты CRV7, ВСУ точно найдут им правильное применение.

Ранее мы рассказывали об основных характеристиках ракеты Х-55.

Фото: Magellan Aerospace

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