Буданов закликав Канаду передати ракети CRV7 — маємо кращий план “утилізації”

Очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Global News закликав уряд Канади віддати Україні понад 83 тис. ракет CRV7, які планують утилізувати. Що відомо про ракети CRV7 і чи передадуть їх Україні — читай детальніше в нашому матеріалі.

Буданов про 83 тисячі ракет CRV7

За словами Кирила Буданова, ракети CRV7 Україна могла б використати для ураження російської артилерії й танків з ударних вертольотів та наземних пускових установок.

Крім цього, таке рішення заощадило б гроші канадських платників податків, адже витрати на утилізацію фінансуються саме з цих коштів.

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Кирило Буданов додав, що така ідея вже обговорювалася з Канадою, але рішення все ще немає. З-понад 83 тис. ракет принаймні 8 тис. у стані, що підходить для використання.

Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація, — сказав Буданов.

Ракети класу повітря-земля CRV7 зберігаються на складі боєприпасів ЗС Канади. Для утилізації ракет хоча і вибрали приватного підрядника, але запит України розглядають.

Канадські посадовці заявляють, що ракетам CRV7 десятки років, а тому їх використання і транспортування може бути небезпечним. Кирило Буданов додав, що українці звикли працювати зі старим озброєнням та готові брати ризики на себе.

Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету, — заявив лідер консервативної партії П’єр Пуальєвр.

Ракети CRV7 — характеристики

Ракети CRV7 — канадська розробка часів холодної війни. На момент розробки вони були одними з найпотужніших у класі повітря-земля. За повідомленням Defense Express, це радше не ракета, а некерований реактивний снаряд.

Калібр — 70 мм. CRV7 створені на основі американської Hydra 70. Канада має розробку спеціальної бойової частини для CRV7 — вона призначена для ураження захищених об’єктів. Тому ракети CRV7 здатні пробити до 4 метрів землі або метр бетону.

Узагалі CRV7 призначені для ураження наземних цілей. За допомогою бойових частин WDU-5002/B FAT чи WDU-500X/B можна вражати танки з вольфрамо-сталевими “дротиками”, живу силу та легку броньовану техніку.

У будь-якому разі, якщо Україні передадуть ракети CRV7, ЗСУ точно знайдуть їм правильне застосування.

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Фото: Magellan Aerospace

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