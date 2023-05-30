Украина нуждается в демилитаризованной зоне в 120 км — Подоляк. Где она должна быть и что это такое

Украина должна получить гарантии безопасности после войны. Жители приграничных украинских областей должны чувствовать себя в безопасности, поэтому на территории РФ должна быть создана демилитаризованная зона. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украине нужна демилитаризованная зона

— Ключевой темой послевоенного устройства должно стать установление предохранительных мер во избежание повторения агрессии в будущем.

Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик. Вероятно, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом, — считает Подоляк.

Что такое демилитаризованная зона

Демилитаризированная зона устанавливается международным договором или соглашением. На этой территории запрещается хранить старые и новые укрепления, военно-промышленные предприятия и держать войска.

В Международном гуманитарном праве демилитаризованная зона определяется как любая зона, из которой по соглашению между находящимися в вооруженном конфликте сторонами выведены все комбатанты и мобильные боевые средства.

Эта зона должна обозначаться соответствующими знаками, их должны согласовать стороны конфликта. Кроме этого, демилитаризация может быть как частичной, так и полной:

ограниченная демилитаризация — на территории не строятся новые укрепления, старые можно сохранить, численность войск не увеличивается;

полная демилитаризация — ликвидируются все военные постройки, выводятся все войска с демилитаризованной территории.

Но можно ли демилитаризировать Россию? И действительно ли она может распасться на отдельные страны? Ранее мы разбирали эти вопросы с кандидатом исторических наук, основываясь на опыте Второй мировой войны. Читай, почему россияне поддерживают войну и можно ли их “перевоспитать” так, как это было с Германией, по ссылке.

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