Україна потребує демілітаризованої зони у 120 км — Подоляк. Де вона має бути та що це таке

Україна має отримати гарантії безпеки після завершення війни. Жителі прикордонних українських областей мають почуватися у безпеці, саме тому на території РФ має бути створена демілітаризована зона. Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Україні потрібна демілітаризована зона

— Ключовою темою повоєнного устрою має стати встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому.

Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік. Імовірно, на першому етапі з обовʼязковим міжнародним контрольним контингентом, — вважає Подоляк.

Що таке демілітаризована зона

Демілітаризована зона встановлюється міжнародним договором чи угодою. На цій території забороняється зберігати старі й споруджувати нові укріплення, військово-промислові підприємства та тримати війська.

У Міжнародному гуманітарному праві демілітаризована зона визначається як будь-яка зона, з якої за згодою між сторонами, що знаходяться у збройному конфлікті, виведені всі комбатанти та мобільні бойові засоби.

Також ця зона має позначатися відповідними знаками, їх мають погодити сторони конфлікту. Крім цього, демілітаризація може бути як частковою, так і повною:

обмежена демілітаризація — на території не будуються нові укріплення, старі можна зберігати, чисельність військ не збільшується;

повна демілітаризація — ліквідовуються всі військові споруди, виводяться всі війська з демілітаризованої території.

Та чи справді можливо демілітаризувати Росію? І чи дійсно вона може розпастися на окремі країни? Раніше ми розбирали ці питання з кандидатом історичних наук, спираючись на досвід Другої світової війни. Читай, чому росіяни підтримують війну та чи можна їх “перевиховати” так, як це було з Німеччиною, за посиланням.

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