Точно заходил в нашу сторону! Журналисты Суспільне Донбас попали под обстрел дрона

Российская тактика обстрелов гражданских, а также медиков и журналистов оказывает негативное влияние на работу последних. В частности, журналисты все реже выезжают на ноль к бойцам, а их сюжеты и репортажи не всегда отражают все, что хотели бы рассказать герои.

Россия в очередной раз обстреляла съемочную группу журналистов. В этот раз под огонь попали журналисты Суспільне Донбас. Что произошло с журналистами и что они рассказали, читай дальше.

Журналисты Суспільне Донбас попали под обстрел

Съемочная группа Суспільне Донбас попала под обстрел на Покровском направлении, в 14 км от линии фронта.

Об этом сообщил в своем Facebook главный редактор Андрей Крамченков, выполнявший редакционное задание совместно с журналистом Владиславом Уколовым.

— Пока писали синхрон местной женщины, увидел буквально над домом дрон самолетного типа, уже заходившего на цель. Успел крикнуть, что над нами дрон побежали прятаться, куда глаза видели. Дрон упал между двумя домами, никого не задев. Мы уже забежали в подъезд.

Еще несколько дронов, по ним работают из стрелкового оружия. Взрывы. Пытаемся перебежками добраться до машины и надеемся, что она цела. Как иначе отсюда выбраться? Связи нет, потому что уже месяцами нет электричества.

К счастью, машина цела. На этот раз пронесло. Выбираемся оттуда, выдыхаем, — рассказал Андрей Крамченков.

Это произошло 25 мая в селе Родинское Донецкой области. Журналист Владислав Уколов опубликовал видео, на котором видно, как он пытается спрятаться от кружащего над головами дрона.

— Находим в городе женщину, пишем с ней интервью. И тут Андрей замечает дрон в небе. Вылетел из-за деревьев, и так же быстро исчез. Думаю: пронесло, не увидел. Но нет — через мгновение он возвращается, летит прямо на нас, его качает, он старается стабилизироваться и заходит точно в нашу сторону.

Нам реально повезло — не хватило ему угла, чтобы поразить нас. Мы в этот момент как раз бросились ему навстречу, — написал журналист в Facebook.

Для ИМИ главный редактор Суспільне Донбас уточнил, что команда была в черных бронежилетах с отметкой Пресса.

Ранее исследование подтвердило, что Россия прицельно бьет по гостиницам с журналистами. Детальнее об этом читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.