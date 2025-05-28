Для тебя Война в Украине

Точно заходил в нашу сторону! Журналисты Суспільне Донбас попали под обстрел дрона

Виктория Мельник, журналист сайта 28 мая 2025, 15:07
журналисты попали под обстрел
Фото Facebook

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