Точно заходив у наш бік! Журналісти Суспільне Донбас потрапили під обстріл дрона

Російська тактика обстрілів цивільних, а також медиків та журналістів негативно впливає на роботу останніх. Зокрема, журналісти все рідше виїздять на нуль до бійців, а їхні сюжети та репортажі не завжди відображають все, що хотіли б переповісти герої.

Росія вкотре обстріляла знімальну групу журналістів. Цього разу під вогонь потрапили журналісти Суспільне Донбас. Що сталося з журналістами та що вони розповіли, читай у матеріалі далі.

Журналісти Суспільне Донбас потрапили під обстріл

Знімальна група Суспільне Донбас потрапила під обстріл на Покровському напрямку, за 14 км від лінії фронту.

Про це повідомив у своєму Facebook головний редактор Андрій Крамченков, який виконував редакційне завдання спільно з журналістом Владиславом Уколовим.

— Поки писали синхрон місцевої жінки, побачив буквально над будинком дрон літакового типу, який уже заходив на ціль. Встигнув крикнути, що над нами дрон, побігли ховатися, куди очі бачили. Дрон упав між двома будинками, нікого не зачепивши. Ми тоді вже забігли у під’їзд.

Ще декілька дронів, по них працюють зі стрілецької зброї. Вибухи. Намагаємося перебіжками дістатися до машини й сподіваємося, що вона ціла. Бо як інакше звідси вибратися? Зв’язку немає, бо вже місяцями немає електрики.

На щастя, машина ціла. Цього разу пронесло. Вибираємося звідти, видихаємо, — розповів Андрій Крамченков.

Це відбулося 25 травня у селищі Родинське, що на Донеччині. Журналіст Владислав Уколов опублікував відео, на якому видно, як він намагається заховатися від дрона, що кружляє над головами.

— Знаходимо у місті жінку, пишемо з нею інтерв’ю. І тут Андрій помічає дрон у небі. Вилетів з-за дерев, і так само швидко зник. Думаю: пронесло, не побачив. Але ні — за мить він повертається, летить прямо на нас, його хитає, він намагається стабілізуватись і заходить точно в наш бік.

Нам реально пощастило — не вистачило йому кута, щоби вразити нас. Ми в цей момент якраз кинулись йому назустріч, — написав журналіст у Facebook.

Для ІМІ головний редактор Суспільне Донбас уточнив, що команда була у чорних бронежилетах з позначкою Преса.

Раніше дослідження підтвердило, що Росія прицільно бʼє по готелях з журналістами. Детальніше про це читай за посиланням.

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