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Точно заходив у наш бік! Журналісти Суспільне Донбас потрапили під обстріл дрона

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Травня 2025, 15:07 2 хв.
журналісти потрапили під обстріл
Фото Facebook

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