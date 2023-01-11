Отдать территории в обмен на мир не подходит — Михаил Подоляк о том, когда закончится война в Украине

Наверное, нет ни одного дня, чтобы украинцы не спрашивали, когда наступит такая долгожданная победа и мир в нашей стране.

И хотя прогнозы варьируются от положительных до негативных, уже можно увидеть определенный вектор развития событий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью на Youtube-канале Голованов, когда закончится война в Украине.

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Когда закончится война в Украине

Война закончится в течение 2023 года. Это важно. Потому что для нас затягивание является очень плохим сценарием и очень плохим процессом.

Для России — наоборот. Они хотят подвесить войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий, — считает Подоляк.

Он объяснил, что Путин хотел заставить Украину снизить интенсивность боевых действий благодаря так называемому рождественскому прекращению огня.

Это нужно было россиянам для того, чтобы зафиксировать позиции обеих сторон такими, какие они сейчас есть. А в это время укрепить районы, подтянуть резервы и максимально милитаризовать временно оккупированную территорию.

Это делается, чтобы через два – три месяца зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда завезет. Нам это абсолютно не нужно, — отметил Подоляк.

Другая причина, почему затягивать войну опасно, кроется в том, что усталость украинцев постепенно нарастает. Если же люди не будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, то это их будет деморализировать и заставлять выезжать за границу.

Следует понимать, что если война затянется, то воевать придется снова, но уже нашим детям.

— Мы ведь не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину, — уверен Подоляк.

Но что можно считать победой для Украины и окончанием войны? По мнению советника главы ОП, это произойдет тогда, когда наши военные выгонят врага за международно признанные границы 1991 года.

Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца.

И поэтому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит, — объяснил он.

Для украинцев очевидно, что победы без освобождения нашего полуострова быть не может. Однако как это реализовать?

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