Война в Украине

Отдать территории в обмен на мир не подходит — Михаил Подоляк о том, когда закончится война в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 11 января 2023, 11:00
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Михайла Подоляка
Фото: Сайт президента Украины

Больше новостей
Стосунки на відстані: чому зникає близькість після довгої розлуки
Встретились после долгой разлуки, а радости нет? Почему исчезает близость во время войны и как ее вернуть
Опасность в телеграме
Не спеши подписываться! Как определить Telegram-каналы, которые работают на врага
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як обрати якісний термос: на що звернути увагу при покупці
Must have для каждого — как выбрать качественный термос
Смотреть больше

Материалы по теме

Стосунки на відстані: чому зникає близькість після довгої розлуки
Встретились после долгой разлуки, а радости нет? Почему исчезает близость во время войны и как ее вернуть
Опасность в телеграме
Не спеши подписываться! Как определить Telegram-каналы, которые работают на врага
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як підготувати свої фінанси до блекауту
Чтобы темные времена не задели твой кошелек: зачем откладывать наличку и как это сделать безопасно

Видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:00:58
Перехваченные разговоры
Мужчин забирали, а женщин — насиловали и убивали: вся правда о “русском мире” из перехваченных разговоров
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залезли глубоко в неприкосновенный запас! Почему не все российские ракеты долетают до Украины и много ли их осталось
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по минам Второй мировой. Ким про обстрел Очакова и “успех” россиян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус
0:03:37
Ферма в Черкассах
Хозяйство, которое нельзя остановить: как выживают фермы при отключениях
0:03:21
Полезные сладости для ВСУ
По секретному рецепту! Как делают энергетические сладости для ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:13
Новое вооружение Украины
Смертоносные новинки на передовой: что так пугает врага?
0:03:59
Реабилитация военных
Медики бесплатно реабилитируют военных на Прикарпатье и развивают медицину в Украине
Больше видео
Стосунки на відстані: чому зникає близькість після довгої розлуки
Читать дальше
Встретились после долгой разлуки, а радости нет? Почему исчезает близость во время войны и как ее вернуть

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь